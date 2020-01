Entre expulsões e novos membros, o Baby Heart chegou a ter 29 pedófilos a produzir conteúdos. E, para garantir que os vídeos e fotografias eram produzidos por quem os partilhava, o criador da página impôs uma regra: os produtores teriam de mostrar nas filmagens um papel manuscrito com a data em que os abusos estavam a acontecer e o seu nickname. “Agata for Baby Heart”, por exemplo.

Aos olhos dos investigadores, o site, criado em novembro de 2015, tinha tanto de perturbador como de novidade. As características peculiares do Baby Heart chamaram a atenção da polícia australiana — a primeira a encontrá-lo. Cedo foi criado um grupo de trabalho formal com a Europol e a Interpol para o desmantelar. Em março de 2017 chegou o primeiro pedido de colaboração à Polícia Judiciária (PJ). Não era nada de muito complexo: apenas verificar um dos emails utilizados por Twinkle. À data, todos estavam longe de saber que aquele que viria a ser considerado um dos maiores predadores sexuais do mundo — e um most wanted pelas autoridades na altura — liderava uma rede internacional de pedofilia a partir da casa dos seus pais, onde vivia, na zona de Aveiro.

Twinkle era Nuno Melo e foi detido em junho desse ano. Em menos de três meses, e com poucas pistas para seguir, a PJ apanhou-o — na véspera de um encontro organizado para adultos com várias crianças, numa casa alugada — com a colaboração da Europol e da Interpol. Com ele, foi detido também um dos utilizadores do site: Michael Aplleton ou The Forgotten, como se apresentava na darknet. Foram ambos condenados a 25 anos de prisão, a pena máxima, no passado dia 23 de dezembro de 2019. O caso vai ser debatido esta quinta-feira na sede da PJ, onde coordenadores portugueses e responsáveis da Europol e Interpol vão refletir sobre a relevância da cooperação internacional neste tipo de crimes.

Foi com a frase do início deste texto que Twinkle deu as boas vindas a mais um utilizador. Era bastante comum o criador do Baby Heart conversar com os seus utilizadores. No fórum do site, Twinkle indicava-lhes como navegar de forma anónima e pedia-lhes que não partilhassem imagens nas quais se vissem as caras dos intervenientes ou impressões digitais. Acabaria, porém, por dar um passo em falso e o seu site foi desmantelado ao fim de um ano e meio. A verdade é que este é considerado um caso de estudo: um crime sem fronteiras que só conseguiu ser detetado devido a uma investigação transnacional e a partir de alguns pequenos detalhes, aparentemente irrelevantes ou impossíveis de detetar — como pormenores em fotografias do Facebook, letras de uma matrícula ou uma expressão tipicamente portuguesa. Esta é a história de como todos esses pormenores cruzados permitiram à PJ e às autoridades internacionais apanhar o maior predador sexual do mundo.

Um email .pt encontrado pela polícia australiana. O primeiro pedido de ajuda à PJ

A intervenção da PJ só foi solicitada em março de 2017, quando a investigação durava há mais de quatro meses — e quando a possibilidade de o cérebro daquela rede estar em Águeda não fazia parte de nenhuma equação. A polícia australiana colocava apenas a hipótese de o administrador do site estar a operar a partir de Portugal, já que, entre as diligências realizadas, tinha sido detetado um email com um domínio português: sapo.pt. E, pelo sim pelo não, era melhor verificar. “O que nós recebemos foi simplesmente um pedido de colaboração. Só pelas nossas vias é que se podia saber informações sobre o utilizador e o contrato de quem utilizou aquele email”, explicou ao Observador um dos inspetores responsáveis pelo caso.