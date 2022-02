Como a Ucrânia tem conseguido atrasar a invasão russa

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na madrugada de quinta-feira os militares russos deram início à invasão da Ucrânia. Além de entrarem na região de Donbass, onde ficam as cidades separatistas de Donetsk e Lugansk, os militares avançaram em força em várias regiões do país com a capital, Kiev, no horizonte. Apesar da enorme desigualdade no que diz respeito aos recursos militares e de até os Estados Unidos terem na última noite oferecido ajuda para retirar o Presidente Zelensky do país, ao terceiro dia de guerra os ucranianos ainda resistem.

Com a lei marcial decretada desde as primeiras horas e o armamento a ser distribuído a todos quantos se desloquem aos pontos de entrega, há pontos nevrálgicos que, aparentemente, têm contribuído para atrasar o controlo russo do território ucraniano.

A Rússia já terá em território ucraniano mais de metade do poder de combate, mas ainda não conseguiu tomar o poder de nenhuma cidade e já ao terceiro dia de confronto se começam a fazer outras contas. O chefe do MI6 acredita que a guerra de Putin na Ucrânia pode ser “invencível”, olhando para o lado político da equação.

Citando um artigo de Lawrence Freedman, professor emérito da universidade britânica King’s College de Londres, que reflete e análise sobre o falhanço hipotético de Putin, Richard Moore classifica o texto do professor “fascinante” e acrescenta que lhe “faz sentido”.

No artigo, Freedman frisa que “apesar da superioridade das forças russas, os militares fizeram menos progressos do que seria de esperar” mesmo considerando “as vantagens da surpresa tática e dos números potencialmente esmagadores”.

“Os ucranianos demonstraram resistência e impuseram baixas aos invasores”, frisa no texto Lawrence Freedman lembrando que “uma das principais razões pelas quais as guerras podem acabar mal” é a “subestimação do inimigo” e “das próprias forças”.