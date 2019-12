Ora, a Esperaza foi constituída na Holanda em 2005 com um capital social de 193,4 milhões de euros totalmente subscrito pela petrolífera angolana Sonangol. No ano seguinte, e tal como o jornalista Rafael Marques já tinha noticiado no Maka Angola em 2016, a Esperaza entra no capital da Galp através da Amorim Energia mas antes fechou um acordo com uma empresa chamada Exem Energy em que cedeu a essa sociedade 40% do capital da Esperaza — o que fez com que aquela sociedade offshore das Ilhas Virgens Britânicas passasse a ser indiretamente acionista da Galp. Do lado da Sonangol, quem assinou esse acordo foi Manuel Vicente.

O Tribunal Provincial de Luanda não só deu como provada que os beneficiários da Exem Energy são Isabel dos Santos e a Sindika Dokolo, como também ficou assume a veracidade dos documentos que indicam que a Exem comprometeu-se a devolver à Sonangol cerca de 75 milhões de euros — o correspondente à sua participação de 40% no capital da Esperaza. O que nunca aconteceu mas que não impediu que Isabel dos Santos e o marido tenham recebido desde 2006 os dividendos valiosíssimos da Galp.

Ou melhor, Isabel dos Santos terá, na sua qualidade de presidente da Sonangol, autorizado a devolução de cerca de 11,8 mil milhões de kwanzas. Ora, esse valor corresponde apenas a 22,1 milhões de euros ao câmbio de hoje. A administração que sucedeu a Isabel dos Santos, liderada por Carlos Saturnino, procedeu à devolução das kwanzas e terá exigido o pagamento em euros da quantia em dívida na totalidade e em euros.

O tribunal não especifica a data da operação mas deixa claro que ocorreu durante o mandato de Isabel dos Santos como líder da petrolífera — cargo que ocupou entre junho de 2016 e novembro de 2017. Certo é que essa dívida nunca foi paga. Mas por ser uma sociedade de direito holandesa, a Justiça angolana não tem jurisdição para decretar o arresto dos 40% que a Exem detém na Esperaza.

Em entrevista ao Observador, Isabel dos Santos afirmou que a entrada na Galp deveu-se à iniciativa conjunta com Américo Amorim, que faleceu em julho de 2017, mas que a participação na petrolífera portuguesa “é detida pelo meu esposo [Sindika Dokolo]” que “foi administrador da Amorim Energia durante muito tempo, o nome dele consta lá, isto nunca foi escondido”.

Como José Eduardo dos Santos favoreceu a filha no negócio dos diamantes

O primeiro alegado favorecimento de Isabel dos Santos que o Tribunal Provincial de Luanda imputa a José Eduardo dos Santos envolve a empresa pública Sodiam — Sociedade de Comercialização de Diamantes de Angola que tem o monopólio da compra e venda de pedras preciosas nacionais.

Tudo terá começado em agosto de 2010 quando o Governo, liderado por Eduardo dos Santos, decidiu “comercializar diamantes angolanos no exterior do país”. Para o efeito, foi decidido o investimento numa empresa suíça chamada De Grisogono – Joalharia de Luxo, que se encontrava em falência técnica “em virtude de uma dívida para com os bancos UBS de Genebra e BCV”.

De acordo com a sentença, foi o “ex-Presidente da República [José Eduardo dos Santos]” quem “decidiu comprar a dívida” da Grisogono junto dos bancos “e oferecer o negócio aos requeridos Isabel dos Santos e Sindika Dokolo, sua filha e seu genro” — a quem seria cedido uma participação na joalharia de luxo através de uma sociedade veículo.