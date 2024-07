Como as desistências para evitar as "triangulares" podem roubar a maioria absoluta à extrema-direita em França

Isto porque, nota ao Le Figaro o diretor do centro de estudos Ifop François Kraus, nos círculos onde houve desistências “o mais certo é a UN perder”. Ideia reforçada por Jean-Yves-Dormagen, fundador de outra empresa de estudos de opinião, a Cluster 17, que explica que “a maioria absoluta está a ficar completamente fora do alcance da UN”. Ao Le Point, foi taxativo no impacto que as desistências estão a ter para formar a tal “frente republicana” contra a UN: “Ainda há cerca de metade dos eleitores do centro que não tencionam votar no caso de um duelo entre um candidato da UN e um da Frente Popular, mas a maioria dos que vão votar irão fazê-lo à esquerda. É isto que está a reequilibrar a balança do poder e a impedir que a UN tenha a maioria [absoluta].”

As contas difíceis para candidatos como Ruffin, Borne e Wauquiez

Significa isto que a eleição já está decidida e que no domingo teremos uma Assembleia sem uma maioria absoluta clara? Não exatamente. Em política, tudo se joga até ao último minuto e há vários exemplos de círculos eleitorais que ilustram bem as dificuldades de decisão dos eleitores, que podem trazer resultados imprevisíveis.

Olhemos para o Somme, onde no círculo de Picardy o candidato do En Marche se retirou para dar hipóteses a François Ruffin, mélenchonista que já anunciou a sua futura desfiliação do partido FI. Em teoria, tal poderia ajudar a convencer eleitores mais centristas a darem-lhe o seu voto — mas Ruffin foi um conhecido crítico de Macron ao longo dos últimos anos. A ameaça de vitória da candidata da UN, Nathalie Ribeiro-Billet, que ficou quase seis pontos percentuais à frente da Ruffin na primeira volta, será suficiente para os eleitores macronistas lhe darem o seu apoio?

Já no 14.º círculo eleitoral de Bouches-du-Rhône, bem perto de Marselha, a candidata do Renascença rejeitou desistir: Anne-Laurence Petel ficou em terceiro, mas decidiu continuar na corrida, mesmo tendo a oportunidade de favorecer o candidato socialista Jean-David Ciot (longe de estar próximo da FI de Mélenchon) face ao adversário da lista da UN. Uma decisão até criticada por um colega do mesmo partido noutro círculo da mesma região, Mohamed Laqhila, que desistiu: “Isto pode favorecer a eleição de um deputado da UN”, disse num comunicado de imprensa, citado pelo Le Monde. “É um suicídio político.”