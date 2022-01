Como "Chicão" virou "Chiquinho das feiras" em seis passos

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Francisco Rodrigues dos Santos pousa um mini galo de Barcelos numa balança que serviria para outras ofertas. Dá-lhe 35 gramas, um valor que traduz noutra variável. “35 por cento… é quanto vamos ter!” Quatro feiras e quatro mercados depois, o presidente do CDS já se sente mais à vontade, ali, na extensa feira de Barcelos: ora tira um chapéu com o logótipo do CDS e o nome Vasco Ferraz (que foi o candidato centrista à câmara de Ponte de Lima nas autárquicas) a um senhor de mais idade, ora faz piadas com a fruta que lhe querem vender: “Tangerinas? Não é o tempo delas. É o tempo do CDS.”

Desde os tempos de Paulo Portas no partido que as feiras e os mercados são ponto de passagem obrigatória das caravanas centristas. Aconteceu também com Assunção Cristas — e Francisco Rodrigues dos Santos não quis ficar atrás. Na agenda de campanha, marcou cinco feiras e cinco mercados em duas semanas, entre arruadas. “Eu gosto de estar no meio do povo. Eu sou povo, eu venho do interior do nosso país, sinto-me bem nesse ambiente. Há quem diga que filho de peixe sabe nadar, eu gosto de estar junto das pessoas e tenho-me divertido bastante”, chegou a dizer, ao Observador.

Ir a feiras é um cartão de visita junto da população, dá azo a peças jornalísticas mexidas, humaniza os candidatos e não custa dinheiro aos partidos — Paulo Portas, questionado sobre a origem do “Paulinho das Feiras”, explicou certo dia: “Há uns anos, o CDS não tinha praticamente um cêntimo para fazer uma campanha eleitoral. (…) Onde é que posso encontrar as pessoas sem ter de gastar dinheiro? E o meu diretor de campanha respondeu: ou nos centros comerciais, ou nas feiras. Então, vamos para a feira.”

Ao contrário de Portas, Francisco Rodrigues dos Santos deixa o “boné de lavrador” em casa, mas tenta aplicar outros ensinamentos: os beijinhos (sem máscara), os abraços, os “ó querida” ou “como se chama, minha linda?” estão lá. Num mercado, chegou a dançar com uma comerciante ao som do hino do partido. Mas não há brindes efusivos — a pandemia também o inibe — (embora haja ginjinhas às 10h da manhã), nem chapéus cómicos. “Chicão” prefere manter a postura.