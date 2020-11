Como é que se aprende a ser resiliente e mais confiante?

“Nunca se é grande demais para sonhar, nem os sonhos são grandes o suficiente”. Aconselha todos os jovens a apoiar causas que os façam sentir “maiores”, a fazer a diferença e a não ter medo de arriscar. Defende que a Terra é um lugar belo, onde os animais devem ter cada vez mais protagonismo e atenção. Eles são, afinal, uma das melhores partes do mundo de Lisa, licenciada em Ciências do Meio Aquático e Medicina Veterinária, pela Universidade do Porto, mais concretamente no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS).

Lisa Moutinho Teixeira nasceu em Guimarães há 27 anos e vive o dia a dia com a intensidade própria de quem ama o que faz, entregando o melhor de si nas tarefas que desempenha ao serviço do Jardim Zoológico da Maia. É ali que se encontra a estagiar, no início da carreira que pretende seguir orientada pelos valores da defesa do ambiente e proteção dos animais. Além de praticar todos os procedimentos médicos, também aplica técnicas de enriquecimento ambiental que visam diminuir o impacto negativo do cativeiro nos animais. Ao mesmo tempo, está a concluir o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária, o que torna os dias mais curtos para outras atividades como jogar xadrez. Em 2002 foi Campeã Distrital de Xadrez, um hobby transmitido pelo pai, xadrezista e professor na Escola D. Afonso Henriques , em Guimarães, onde é o dinamizador do Clube de Xadrez Afonsino .

Atualmente, por causa da pandemia, os jantares e convívios de família e amigos foram “teletransportados para o pequeno ecrã”, diz Lisa aludindo às videochamadas, sublinhando que mesmo nos dias mais cheios não abandona a “atividade física, o piano nem o mar.” O mergulho também integra a lista de paixões e a certificação que possui permitiu-lhe apreciar a beleza submarina tropical em alguns mergulhos que realizou no Brasil. Foi lá que começou a cumprir “a missão”, como gosta de dizer, no Hospital Veterinário de Animais Silvestres da Universidade Brasília, onde lhe foi possível libertar animais recuperados após intervenção clínica e considerados aptos à sobrevivência no habitat natural.

A experiência mais gratificante foi mesmo “viver o sonho de cuidar de animais que são do mundo, e tornar possível seu o retorno à vida livre, onde fica a sua verdadeira casa.” A quantidade de animais selvagens que chegam aos CETAS para receber tratamento é enorme, num fenómeno com origens no tráfico ilegal de espécies exóticas, no atropelamento e na fuga de cativeiros. No fim do dia, “saber que alguns deles poderiam voltar a voar, ou regressar à floresta, foi muito compensador, é uma sensação maravilhosa perceber que se pode salvar animais sem dono, que são do mundo.”

Lisa não se sentia particularmente à vontade com répteis, mas foi obrigada a lidar com jiboias em ambiente selvagem, em diversas ocasiões, durante a estada no Brasil. As mordeduras destas serpentes constritoras não são letais, mas podem provocar reações inflamatória muito dolorosas. Tanto mais que as jiboias “têm muitas bactérias nas mucosas e na pele”, explicou Lisa, que teve de ultrapassar os seus receios muitas vezes, sempre que era preciso resgatar algum exemplar, por abandono ou confisco das autoridades policiais brasileiras. O facto de lidar progressivamente melhor com répteis é um bom testemunho de resiliência desenvolvida através da exposição ao perigo ou obstáculo que queremos ultrapassar.

O tema das soft skills, das competências de resiliência e de autoconfiança, ao longo do percurso educativo são fundamentais “para criar profissionais de mão cheia, com uma capacidade maior de resolução de problemas, de acreditar em ideais e de adquirir a plasticidade de trabalhar em grupo, como forma de aprimorar os nossos objetivos na carreira e no dia a dia”, explica a jovem veterinária acrescentando que “o segredo está no trabalho em equipa, sem esquecer o que cada indivíduo pode trazer de novo, de diferente.”

A Bolsa Ibero-Americana do Santander foi “crucial para conseguir usufruir desta experiência maravilhosa e de extrema importância para o desenvolvimento pessoal e profissional, sem um encargo financeiro tão pesado”, explica. Lisa destaca as vivências que jamais esquecerá, sublinhando “a emoção que sentiu pela oportunidade de viver vários meses do outro lado do oceano.” Fez unidades curriculares que não estão disponíveis em Portugal, estagiou em dois hospitais veterinários universitários, nas áreas de medicina e cirurgia em animais de companhia e em animais selvagens. Aprendeu muito sobre protocolos terapêuticos e medidas profiláticas, constatando que é sempre através da partilha de conhecimentos que se consegue evoluir. Em suma, a experiência permitiu-lhe adquirir mais flexibilidade e adaptabilidade para o futuro.

Além da luta contra o tráfico de animais selvagens, quer ajudar a travar a velocidade de extinção das espécies através de estratégias de conservação e proteger a biodiversidade do mundo.

O percurso exemplar de Lisa Moutinho Teixeira diz bem da importância da escola nos processos de desenvolvimento, tema da quinta Conversa Solta, em ambiente virtual, intitulada “A melhor escola do mundo é a que ensina a resiliência e treina a confiança”.