Em abril, quando os Estados Unidos da América anunciaram a retirada total das suas tropas do território afegão, na sequência de um acordo de paz firmado pela antiga Administração com os talibãs, a Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão publicou um relatório que antecipava o pior dos cenários: nos primeiros três meses de 2021, o número de vítimas mortais civis provocadas pelo conflito tinha aumentado 29% em relação ao mesmo período do ano anterior. No caso específico das mulheres, o crescimento tinha sido de 37% e, nos menores, de 23%. Ao mesmo tempo que os Estados Unidos anunciavam a retirada, a tensão no território era cada vez mais evidente. O desfecho (anunciado) deu-se este domingo: 20 anos depois da invasão do Afeganistão, os talibãs voltaram ao poder.

A guerra no Afeganistão começou em 2001. Após os atentados terroristas de 11 de setembro, o governo de George W. Bush declarou guerra ao terrorismo e prometeu encontrar o líder da Al-Qaeda, o grupo responsável pelos ataques, Osama bin Laden. Os talibãs, que lideravam o Afeganistão desde o início dos anos 90 através de uma forma de governo totalitária, recusaram-se a entregar Bin Laden, que teria encontrado refúgio na região. Os Estados Unidos responderam militarmente e uma coligação internacional juntou-se-lhes para derrubar os líderes talibãs. Um novo governo apoiado pelos Estados Unidos foi estabelecido em 2004, mas os talibãs nunca deixaram de exercer influência em certas zonas do território ou de alimentar a guerra que, em 20 anos, custou a vida a perto de 50 mil afegãos.

Nada que impedisse a assinatura de um acordo de paz, a 29 de fevereiro de 2020. A retirada de tropas era um sonho antigo dos Presidentes norte-americanos, de Barack Obama a Donald Trump. E Trump, responsável pelo acordo, fez questão de que fosse concretizado o mais rapidamente possível — após a assinatura, o número de militares no Afeganistão foi rapidamente reduzido, preparando o terreno para a retirada total das forças militares até 1 de maio de 2021, tal como previa o documento. Em contrapartida, os talibãs deviam iniciar negociações de paz com o governo afegão e trabalhar para impedir que qualquer grupo de terrorista, nomeadamente a Al-Qaeda, operassem no Afeganistão.