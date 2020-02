Com menos água disponível (a barragem de Alcántara tem de abastecer a cidade de Cáceres, pelo que não pode baixar de determinado nível mínimo), até ao final de julho de 2019, de acordo com as contas do Movimento Pró-Tejo, Espanha tinha enviado 1.900 hectómetros cúbicos de água para Portugal no rio Tejo. Ou seja, 70% do caudal anual de 2.700 hectómetros cúbicos definidos pela Convenção de Albufeira. Em dois meses, Espanha teria de enviar 30% do caudal anual do rio Tejo para Portugal.

Para o fazer, teve de baixar a albufeira da barragem de Cedillo para níveis historicamente nunca alcançados — o que levou, consequentemente, à descida drástica das águas dos rios Pônsul e Sever, afluentes do Tejo que confluem com o rio principal, exatamente na albufeira de Cedillo.

Mais a norte, na margem direita do rio Tejo, a surpresa foi semelhante à dos habitantes de Montalvão. Pescadores e operadores turísticos — como Conceição Rosa e Robert Ramallete — depararam-se, de um dia para o outro, com um rio praticamente vazio. Na margem direita (apenas Portugal permite pesca de arrasto naquela zona, portanto só há pescadores portugueses ali), multiplicavam-se os barcos de pesca pendurados na margem, com o rio vários metros abaixo do nível habitual. Já o rio Pônsul, sem o contributo da albufeira, ficou praticamente reduzido ao fio de água que vem da nascente — impossibilitando a habitual travessia do barco turístico do Tejo que liga Cedillo a Castelo Branco via Tejo e Pônsul.

O cais de Lentiscais ficou suspenso na margem e as imagens registadas na altura mostravam um enorme vale completamente vazio, seco, sem vegetação, onde antes se adivinhava o enorme leito do rio Pônsul. Ao centro, um minúsculo fio de água. As fotografias e vídeos impressionantes tornaram-se no mais relevante símbolo da crise ambiental que ali tinha lugar.

Arlindo Marques, 54 anos, um guarda prisional de Vila Nova da Barquinha que é conhecido por toda a zona ribeirinha como “Guardião do Tejo” pelo seu trabalho de divulgação dos casos de poluição do rio, foi um dos primeiros contactados pela população, que começou a ver o rio desaparecer-lhe da frente. “Muitos pescadores começaram a enviar-me vídeos e mensagens para o messenger do Facebook. Comecei a pensar ‘o que é isto, isto é possível?’ Lembro-me de um pescador que é meu amigo, que me ajudou na causa da poluição, e perguntei-lhe: ‘Isto é onde?’. E eu próprio fui lá ver com os meus olhos. Fiquei admiradíssimo”, recorda.