As ruas nunca ficaram completamente vazias e não se via a polícia mandar parar os carros ou a abordar quem circulava, lembrando-os das regras do confinamento decretado em janeiro, no Reino Unido. Por isso, na primeira semana em que o país avançou para o primeiro passo do desconfinamento, ao abrir as escolas, a diferença foi apenas essa: mais crianças na rua e nos transportes públicos, enquanto o comércio não essencial, restaurantes e bares continuam encerrados ao público.

Quem assim o descreve é Margarida Beja, uma portuguesa de 26 anos que trabalha como nutricionista num hospital a sul de Inglaterra, e que pelas suas funções junto dos doentes com Covid-19 nunca ficou verdadeiramente fechada em casa. Desde o início de janeiro, quando foi decretado este terceiro confinamento, até ao dia 8 de março, quando abriram as escolas, Margarida fez diariamente o seu caminho a pé, de casa para o hospital, que não lhe chega a tomar meia hora do dia para cada um dos lados. Via pessoas na rua, via carros a passar, não sentia o controlo policial, mas as crianças estavam mais resguardadas — mesmo sem horários para recolher a casa, como foi definido em Portugal. O comércio e os pubs fechados foram medida suficiente para impedir grandes concentrações de pessoas.

“Nunca vi as ruas completamente desertas. As pessoas cumpriram e não estavam tanto tempo fora de casa. Mas nunca vi a Polícia a dizer às pessoas para irem para casa, como se vê aí em Portugal, a mandar parar os carros. Aqui nunca vi tal coisa. Hoje noto as pessoas mais na rua e mais crianças”, conta, por telefone, ao Observador.