Foram mais de duas horas de intervenções de especialistas para darem conta da situação epidemiológica de Covid-19 em Portugal. Depois de dois meses de suspensão, esta “reunião do Infarmed” — como ficaram conhecidas as sessões com especialistas, políticos e parceiros sociais, uma vez que as anteriores decorreram sempre no Infarmed — teve, pela primeira vez, uma primeira parte transmitida em direto no canal de YouTube do Governo.

Os especialistas que tomaram o palco dividiram-se entre o ponto de situação epidemiológico e uma atualização da informação sobre temas como o inquérito serológico do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, a utilização da app de rastreamento de contactos (Stayaway Covid) e um estudo de caso em curso. As maiores novidades surgiram, porém, na reta final dessas participações, altura em que vários peritos falaram sobre a relação entre a doenças e as criança e o regresso às escolas previsto para a próxima semana.

Segundo os especialistas, é possível voltar às aulas e, mesmo assim, evitar uma segunda vaga — desde que se limitem os contactos e se ventilem os espaços. E diferentes medidas devem ser tomadas para diferentes idades, sem pôr “tudo no mesmo saco”, já que os estudos mostram que os mais pequenos têm uma menor capacidade de transmitir a doença a outros.

As boas notícias sobre as crianças não apagam, ainda assim, as más sobre o desempenho recente de Portugal: o país está agora entre os sete piores da Europa no que diz respeito à transmissibilidade e a incidência da infeção.

Se escolas reduzirem contactos a 50% ou 30%, é possível evitar segunda onda

Foi um dos dados mais surpreendentes e mais concretos: de acordo com o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, é possível evitar uma segunda onda de Covid-19 em Portugal, mas para isso é necessário reduzir em muito os contactos que tínhamos na época pré-Covid. E isso passa não só pelas escolas como também pela comunidade.

O professor de Epidemiologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, que apresentou as conclusões de um modelo matemático, defendeu que “se as escolas reabrirem com contactos interpessoais em situação pré-Covid, é provável uma segunda onda”. Mas uma redução maior pode trazer mais benefícios: se os contactos forem reduzidos a 50%, passa a haver “grandes incertezas” quanto à possibilidade de uma segunda onda — e as hospitalizações médias esperadas atingem valores “muito baixos”; com apenas 30% dos contactos, o cenário é muito mais optimista: “Não parece que o risco de uma segunda onda seja muito forte”.

Ainda assim, o especialista em epidemiologia sublinha que este cenário pressupõe duas circunstâncias: que a comunidade também reduza para metade os seus contactos em comparação com a época pré-Covid e que as os jovens nas escolas reduzam os seus contactos em 30%.