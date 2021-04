O banqueiro teve luz verde para trabalhar com a sua equipa não só no financiamento da prova junto do JP Morgan mas também na venda dos direitos audiovisuais, um ponto chave para amortizar o empréstimo que foi contraído, e dos main sponsors da competição, entre os quais se podem incluir gigantes como a Amazon, o Facebook, a Disney ou a Sky. O projeto está desenhado de uma forma que permite também, numa segunda fase, abrir o capital social da sociedade criada pelos clubes fundadores a outros parceiros internacionais.

Borja Pardo, antigo presidente da Endesa, também solidificou ainda mais os laços entre a Key Capital e o Real Madrid pela longa amizade que tem com Florentino ao comprar 14,99% da empresa. E na última semana ambos estiveram em foco nas notícias não por questões ligadas ao desporto mas porque a ACS contratou a Societe Generale como consultora na compra da participação da Atlantia na Autostrade per L’Italia, país onde Pardo tem contactos e ligações extensas pelos anos em que esteve na Enel, por nove a dez mil milhões de euros.

Como se percebe, apoiado em pessoas de confiança que se contavam com menos dedos do que uma mão (e aqui convém também juntar o JP Morgan), Florentino Pérez foi prosseguindo uma fuga para a frente em contraciclo até com as suas próprias palavras. A Superliga Europeia era uma ideia pronta mas que ia continuando a sua fase embrionária de amadurecimento a nível de contactos para que não tivesse qualquer recuo no momento em que fosse lançada. E também aqui não foram muitas as pessoas que rodearam o presidente do Real Madrid: Andrea Agnelli, líder da Juventus e da Associação de Ligas Europeias (ECA) com quem estreitou relações na altura da venda de Ronaldo; Ed Woodward, diretor executivo do Manchester United que tinha como ponto de contacto o JP Morgan; e Pedro López, vice dos merengues e vice da ECA que entrou no clube espanhol em 2009 mas que já conhecia Florentino antes, por ter liderado filiais da ACS como a Union Fenosa, a Hochtief ou a Cimic.

8,7 mil milhões de euros em contratações, 8,6 mil milhões de euros de dívida

Ao saber que a UEFA se preparava para aprovar um novo modelo competitivo para a Liga dos Campeões a partir de 2024/25 que não ia ao encontro das suas expetativas e muito menos tinha o retorno financeiro que pretendia, Florentino Pérez ativou a “bomba”. Outra vez, mais do que fazer, mandou fazer. E outros fizeram.

Agnelli conseguiu garantir os dois rivais de Milão, AC Milan e Inter: nas mãos de investidores privados, ambos entenderam que esta seria uma oportunidade de ouro para regressarem ao mais alto patamar do futebol europeu em termos desportivos e no plano económico, consolidando o ressurgimento dos últimos anos. Da Serie A estavam confirmadas três equipas. Woodward reuniu as cinco principais equipas além do Manchester United em torno de um projeto que seria sempre uma versão 2.0 do futebol depois da pandemia, utilizando também o argumento da venda dos direitos televisivos para plataformas ainda pouco habituais como o Facebook, a Sky ou a Amazon como exemplo de uma ideia que iria romper com a atual situação. Em Espanha, Florentino e Pedro López confirmaram o Barcelona e disseram ao Atl. Madrid “ou entram ou vai o Sevilha”. Tudo em 72 horas.

No domingo à noite, Florentino Pérez, presidente de um Real Madrid com 754 milhões de dívidas acumuladas, assumia-se também como presidente de uma Superliga Europeia com 12 clubes que, no total, somavam juntos 8,6 mil milhões de dívidas acumuladas. Clubes que, em cinco anos, gastaram 8,7 mil milhões em contratações.

O presidente do Real Madrid acreditava no modelo que a Superliga Europeia preconizava. Ainda acredita e, se continuar no futebol empenhado nessa batalha, vai continuar a acreditar. Mas olhando para todo o filme fica à vista também que o projeto parecia talhado no timing para resolver os problemas a curto prazo do próprio Real Madrid. E quais eram? Contratar a curto prazo pelo menos duas grandes estrelas para potenciar receitas do novo estádio reformulado (havendo esse sonho de juntar Kylian Mbappé e Haaland no ataque como bandeiras de um novo ciclo desportivo de uma equipa que dá garantias mas começa a ficar demasiado envelhecida), pagar a partir de 2023 cerca de 30 milhões/ano para amortizar e dívida ao JP Morgan e ir abatendo dívida adensada pela quebra de receitas no período de pandemia. Em menos de dois dias, tudo acabou por ruir.

Primeiro, a blindagem jurídica que a Superliga Europeia pensava ter era um gigante com pés de barro: se é certo que o Tribunal de Comércio de Madrid deu razão à entidade na providência cautelar interposta, a mesma não tinha qualquer valor perante a UEFA que é regida pelo direito suíço. Depois, a comunhão de ideias que o líder da UEFA, Aleksander Ceferin, conseguiu ter com Boris Johnson, primeiro-ministro inglês – cada um à sua maneira, cada um com os seus argumentos, ambos a capitalizar a revolta dos adeptos e dos intervenientes do jogo, entre jogadores e treinadores, conseguindo entre várias pressões retirar os seis clubes britânicos da prova. Por fim, o posicionamento de Barcelona e Atl. Madrid em Espanha e de Inter e AC Milan em Itália, percebendo que se descolassem já do projeto deixariam os estilhaços apenas para Florentino Pérez e Andrea Agnelli.