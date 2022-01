Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois do sucesso do Votómetro — que já teve quase 900 mil utilizações —, o Observador lança a Coligadora. Trata-se de uma ferramenta interativa que lhe permite atribuir deputados a cada partido e, depois, ensaiar as coligações que permitem governar. Pode construir o seu governo e partilhá-lo nas redes sociais e noutras plataformas.

Depois de serem conhecidos os resultados eleitorais, na noite de domingo, dia 30, a Coligadora vai ser ainda mais útil. Mostrando-lhe a atribuição oficial de deputados, a ferramenta permite-lhe ensaiar diferentes coligações e alianças e perceber se elas são suficientes para formar governo. Neste artigo, explicamos-lhe exatamente como tudo funciona.

O que é a Coligadora?

A Coligadora do Observador é uma ferramenta interativa que, tal como o Votómetro, foi criada especialmente para estas eleições legislativas. Permite-lhe prever o resultado do próximo domingo e ensaiar as várias coligações e alianças possíveis

Como posso prever os resultados das eleições?

Esse é o primeiro passo da Coligadora do Observador: fazer a sua previsão dos resultados das eleições de 30 de janeiro. Um quadro interativo permite-lhe distribuir os 230 deputados do Parlamento pelos diferentes partidos, conforme a sua previsão dos resultados ou conforme os seus desejos de quais venham a ser esses resultados. A distribuição inicial que aparece no quadro interativo corresponde ao resultado das legislativas de 2019 e é a partir daí que deve fazer a sua distribuição de deputados — os partidos estão listados por ordem alfabética. Poderá retirar e atribuir deputados a cada partido usando o rato para deslocar uma bola em cada linha; ou carregando nos botões de Menos e de Mais. Atenção: para que o resultado seja válido, tem de atribuir todos os 230 deputados.

Como é que sei se o meu governo tem maioria no Parlamento?

O segundo passo da Coligadora do Observador é, precisamente, a construção de uma coligação. Depois de ter atribuído todos os deputados, deve escolher os partidos que, em sua opinião, deveriam formar uma coligação ou uma aliança parlamentar. Para que o governo tenha uma maioria no Parlamento precisa de 116 deputados — por isso, caso os partidos escolhidos somem menos de 116 deputados, aparecerá a indicação de que “Não há governo”; logo que as suas escolhas cheguem aos 116 deputados ou os ultrapassem, aparecerá a indicação “Há governo”.

Posso escolher as coligações que quiser?

Sim, pode. Mas a Coligadora do Observador também lhe dá informações sobre se a sua escolha é realista. Depois de construir uma coligação, aparece uma análise às várias duplas de partidos escolhidos e sobre a probabilidade de se concretizarem. A escala é a seguinte:

“Nunca na vida” , se a coligação entre aqueles dois partidos for impossível

, se a coligação entre aqueles dois partidos for impossível “Só se não tiverem alternativa” , se a coligação entre aqueles dois partidos for difícil

, se a coligação entre aqueles dois partidos for difícil “Não seria a primeira escolha” , , se a coligação entre aqueles dois partidos for pouco provável.

, , se a coligação entre aqueles dois partidos for pouco provável. “Vão ter de conversar” , se a coligação entre aqueles dois partidos for possível.

, se a coligação entre aqueles dois partidos for possível. “Só falta assinarem os papéis” , se a coligação entre aqueles dois partidos for provável

, se a coligação entre aqueles dois partidos for provável “É certinho”, se a coligação entre aqueles dois partidos for uma certeza

Como participar?

Basta entrar aqui e começar.

Preciso de me registar para participar?

Não é preciso qualquer registo de utilizador. Pode começar a participar de imediato.

A participação na plataforma é anónima?

Sim, a participação é anónima. Ninguém terá acesso às suas respostas. Mesmo que seja um utilizador voluntariamente registado no site do Observador ou nosso assinante, os dados das respostas na ferramenta não ficam associados ao seu utilizador.

Preciso de pagar para participar?

Não. A utilização da ferramenta é gratuita.

Posso mudar os cenários que construí e voltar ao início?

Claro que sim. Por baixo da coluna dos deputados atribuídos a cada partido tem um botão para “Recomeçar” e outro para “Limpar”.

Posso partilhar os resultados?

Sim. Se desejar partilhar os resultados, basta selecionar essa opção, que está por baixo da coligação escolhida. Poderá fazê-lo quer através de uma hiperligação que é gerada, por e-mail, ou através das redes sociais Facebook, Twitter, LinkedIn e WhatsApp. A decisão de partilha é exclusivamente sua.

A Coligadora deixa de ser útil depois de serem conhecidos os resultados das eleições?

Nada disso — a partir de domingo, a Coligadora do Observador passa a ser ainda mais útil. Quando forem conhecidos os resultados finais, eles serão colocados na Coligadora sem que seja possível alterá-los. Poderá, então, construir as suas coligações e alianças com base na realidade política da nova legislatura. Ao juntar os vários partidos que gostaria de ver no governo, a Coligadora diz-lhe se o número de deputados de cada um é suficiente para formar uma nova maioria — e explica-lhe se as escolhas que fez são realistas.

E pronto: agora que já sabe tudo sobre a Coligadora, pode começar a usá-la aqui.