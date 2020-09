Entre as medidas determinadas pela cor do semáforo inclui-se o uso de máscara (que passa de recomendado a obrigatório num número crescente de locais à medida que se avança na escala de cores), as políticas educativas (no caso de uma região ser classificada como vermelha, todas as escolas passam ao ensino à distância) e as medidas relacionadas com o uso de transportes públicos, os ajuntamentos sociais e a presença de público em eventos desportivos e culturais.

O governo austríaco lançou uma página de internet onde é possível consultar o semáforo atualizado em permanência. Esta quinta-feira, grande parte do país estava classificada com a cor verde, alguns distritos com a cor amarela e algumas regiões urbanas com a cor laranja. Nenhum lugar do país estava, para já, classificado com a cor vermelha.

Na conferência de imprensa em que o sistema foi apresentado, o ministro da Saúde austríaco, Rudolf Anschober, avisou que o semáforo tem como principal objetivo a prevenção da disseminação da doença e deixou um alerta: “O verde não significa carta branca. É preciso estar atento, ter cuidado e seguir as medidas de higiene”.

Casos por 100 mil habitantes vão definir cores na Inglaterra

A ideia de criar um semáforo do coronavírus para determinar as medidas de restrição adequadas a cada local também deverá ser posta em prática na Inglaterra ao longo das próximas semanas, de acordo com uma notícia publicada esta semana pelo jornal The Telegraph, que dá conta de um projeto praticamente finalizado, mas ainda à espera da aprovação do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

Segundo aquele jornal, o governo britânico está inclinado para a implementação do semáforo como forma de acabar com a confusão gerada pela aplicação de medidas diferentes em cada município pelas autoridades locais — e que está a complicar a vida de quem vive nas grandes áreas urbanas e se movimenta diariamente entre municípios.

No caso britânico, o semáforo terá apenas a três cores clássicas e deverá basear-se exclusivamente no número de casos. As regiões com menos de 20 casos por 100 mil habitantes seriam classificadas como verdes; aquelas com um número de casos entre os 20 e os 50 por 100 mil habitantes seriam laranja; e a classificação vermelha seria atribuída aos municípios com mais de 50 casos por 100 mil habitantes.