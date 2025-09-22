Novas eleições, novo Votómetro. Nas Autárquicas do Porto de 2025, está mais perto de qual dos candidatos? Cada um desses candidatos está, economicamente, mais à direita ou à esquerda? É mais progressista ou conservador? Qual o seu nível de concordância com cada um dos candidatos sobre se a câmara municipal do Porto deveria ter competências na área da fiscalização da imigração ilegal? O número de licenças de alojamento local deveria diminuir fortemente? Estes são alguns dos temas que o Votómetro Autárquicas Porto 2025 permite explorar.

Com a coordenação científica de Jorge M. Fernandes, Ramon y Cajal Fellow no Institute of Public Goods and Policies, CSIC, Madrid, e concebida pela equipa de programação do Observador, esta ferramenta interativa (web e mobile) permite aos leitores compreender quais os partidos que mais se aproximam dos seus valores a partir do seu posicionamento perante 14 afirmações.

Para ajudar a explicar como funciona, ao certo, este novo Votómetro, como participar e qual a metodologia que orientou o desenvolvimento da plataforma e que tipo de resultados esperar, preparámos um conjunto de perguntas e respostas.

Como é evidente, esta ferramenta e os seus resultados não são, de forma nenhuma, uma recomendação de voto em qualquer candidato. De resto, há uns temas em que poderá estar mais próximo de uns e outros em que poderá estar mais próximo de outros. Além disso, pode haver temas não contemplados nesta ferramenta mas que são importantes para o seu posicionamento político. O Votómetro é apenas uma iniciativa de apoio à reflexão.

O que é o Votómetro?

É uma ferramenta gratuita e intuitiva de reflexão eleitoral, inspirada noutras plataformas cientificamente validadas como a europeia euandi e a alemã wahl-o-mat. O objetivo é fomentar a discussão e a literacia políticas.

Qual a vantagem em participar?

Um dos principais objetivos do Votómetro é aumentar a competência política dos cidadãos. Por isso, quer ajudá-los a adquirirem rapidamente um conjunto de informações sobre o posicionamento dos partidos em comparação com a sua própria posição. Os cidadãos não leem todas as moções, declarações e entrevistas dos líderes partidários, por isso, o que este tipo de plataformas faz é organizar a informação. No Votómetro, tem uma explicação fundamentada para a classificação de cada partido, o que lhe permite saber mais sobre cada uma das posições.

A plataforma é independente?

Sim. O Votómetro é totalmente independente de quaisquer candidatos ou partidos políticos.

Como participar?

Basta entrar no Votómetro Autárquicas Porto 2025 e escolher o botão “Iniciar”. O teste começa logo de seguida, apresentando a primeira de 14 frases para o utilizador posicionar o seu nível de concordância em relação a ela. Tem seis opções: “Concordo totalmente”, “Tendo a Concordar”, “Neutro”, “Tendo a Discordar”, “Discordo Totalmente” e “Sem Opinião”.

Preciso de me registar para responder?

Não é preciso qualquer registo de utilizador. Pode começar a responder de imediato.

A participação na plataforma é anónima?

Sim, a participação é anónima. Ninguém terá acesso às suas respostas. Mesmo que seja um utilizador voluntariamente registado no site do Observador ou nosso assinante, os dados das respostas na ferramenta não ficam associados ao seu utilizador.

Preciso de pagar para participar?

Não. A utilização da ferramenta é gratuita.

Que tipo de questões são colocadas?

São 14 afirmações sobre temas relvantes para o futuro da cidade do Porto.

Como funciona a participação na plataforma, no geral?

Funciona em duas fases e de forma intuitiva. Primeiro, responde-se ao nível de concordância das 14 frases apresentadas. Depois, pode atribuir-se uma maior ou menor ponderação a cada uma dessas 14 declarações, para analisar o nível de importância de cada tema apresentado – e, depois, comparar com o de cada partido. Quem quiser, pode não fazer a ponderação e seguir diretamente para os resultados finais.

Como funciona a resposta às declarações?

São apresentadas, de forma sequencial, 14 frases relacionadas com temas políticos que definem os vários partidos. Nesta fase, os utilizadores são desafiados a responder ao nível de concordância com cada uma dessas afirmações escolhendo uma das já referidas seis opções: “Concordo Totalmente”, “Tendo a Concordar”, “Neutro”; “Tendo a Discordar”, “Discordo Totalmente” e “Sem Opinião”. Esta metodologia chama-se Escala de Likert – nome do sociólogo norte-americano que a desenvolveu – e é amplamente usada para medir, de forma fiável, comportamentos e opiniões, com um maior nível de nuance, indo além do sim ou não, pois especificam o nível de concordância.

Como funciona a resposta às ponderações?

Depois de responder às 14 afirmações, chega-se à secção “Adicionar ponderadores”, onde são listadas as 19 declarações numa mesma página. No final de cada uma dessas declarações, o utilizador poderá optar por ponderar qual a importância de cada uma delas para si: mais (+), menos (-) ou igual (=) ponderação. Em alternativa, poderá saltar essa secção. Se saltar, estará a dizer: todas elas são igualmente importantes.

No final, que tipo de resultados se obtém?

Os resultados são apresentados em duas perspetivas detalhadas: “Correspondência” (política) e “Bússola” (bidimensional: esquerda económica/direita económica, progressista/conservador).

O que posso ficar a saber na secção “Correspondência”?

A “Correspondência” exibe, por ordem percentual, a ligação do respondente a cada candidato, com um gráfico de barras horizontal. Evidencia-se, assim, a proximidade política, de acordo com os pontos de vista, valores e prioridades. Se o utilizador selecionar, na lista do gráfico, a barra de cor de cada candidato, terá acesso a uma nova secção informativa, com as camadas das 14 respostas de forma detalhada, que relaciona o que ele respondeu com o posicionamento do candidato em relação a essa afirmação. Para cada uma dessas afirmações, existe ainda mais informação sobre elas, conduzindo à fonte de onde se extraiu esse posicionamento/declaração do candidato em análise.

O que posso ficar a saber na secção “Bússola”?

A “Bússola” é um gráfico que evidencia o posicionamento do utilizador numa base ideológica bidimensional. Por um lado, o eixo horizontal identifica a dimensão económica esquerda-direita. Por outro, o eixo vertical identifica a dimensão cultural, considerando posições progressistas e conservadoras.

Qual foi a metodologia para chegar às declarações?

A plataforma posiciona os candidatos e mostra qual a fonte que sustenta esse posicionamento. Essas declarações foram retiradas de moções eleitorais, votações, entrevistas e declarações.

Posso mudar as minhas respostas e as ponderações?

Sim. Nesta fase de análise dos resultados, o utilizador tem a opção de “alterar respostas” e analisar como isso influenciaria os resultados.

Posso voltar a responder?

Sim. Basta voltar à homepage da plataforma.

Posso partilhar os resultados?

Sim. Se desejar partilhar os resultados, basta selecionar essa opção. Poderá fazê-lo quer através de uma hiperligação que é gerada, por e-mail, ou através das redes sociais Facebook, Twitter, LinkedIn e WhatsApp. A decisão de partilha é exclusivamente sua.

É possível explorar os resultados com base na “Correspondência”, com 14 questões, e na “Bússola”, com 2 dimensões. Esta triagem é simplista?

A “Bússola” é uma ideia geral e menos exata do ponto de vista do posicionamento, mas muito intuitiva, explica Jorge Fernandes. Se quiséssemos fazer uma análise absolutamente rigorosa, teria de ser feita uma medição muito mais complexa e que seria muito difícil de captar de forma simples. Mais uma vez: o Votómetro é apenas uma iniciativa de apoio à reflexão.

Qual foi o critério para escolher estes candidatos e não outros?

Não podendo ter todos os candidatos, o Observador selecionou todos os partidos com presença no executivo camarário e ainda alguns sem essa representação, mas que foram escolhidos por um critério editorial. Por ordem alfabética da filiação, temos: Bloco de Esquerda, Sérgio Aires; CDU, Diana Ferreira; Chega, Miguel Corte-Real; Independente (Fazer à Porto), Filipe Araújo; Livre, Hélder Sousa; PS, Manuel Pizarro; PSD + CDS + IL (O Porto Somos Nós), Pedro Duarte.