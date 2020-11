Ao longo do mês de outubro, a Finlândia foi apurando estas regras. Em meados de outubro, por exemplo, as empresas tiveram de criar planos que alternassem o trabalho à distância com o trabalho presencial, os ajuntamentos em casas privadas não podiam ultrapassar as 10 pessoas. Essas têm sido as medidas em vigor na Finlândia até agora. Bastou um mês para estabilizar o número de novos casos bisemanais por 100 mil habitantes na casa dos 50. No índice de severidade, está nos 40,74 pontos. Abaixo da Finlândia só a Estónia com 22,22 pontos.

Os bons alunos que precisam de mais: Estónia e Letónia

No que diz respeito à Estónia, os dados referentes a quinta-feira, 12 de novembro, demonstram que o país está com 166 novos casos acumulados ao longo de duas semanas por 100 mil habitantes, o que lhe confere o terceiro lugar no pódio dos “bons alunos”. Mas com a subida desta métrica de 25,7 em meados de setembro para perto do dobro nos primeiros dez dias de outubro, o governo foi obrigado a intervir. A 17 de setembro, o primeiro-ministro Jüri Ratas aprovou uma restrição nacional à venda de álcool, que passa a ser proibida da meia-noite às dez da manhã.

Uma semana depois, o governo da Estónia apertou ainda mais as regras: a capacidade máxima para eventos com público passou de 1.500 para 750 desde que se cumpra o distanciamento físico e que os organizadores distribuam desinfentante pelos participantes. Mesmo em eventos ou espaços com menos pessoas, como salas de teatro e cinema, a capacidade teve de ser reduzida para 50%. Mas as medidas não chegaram: o número diário de casos estabilizou e diminuiu até 21 de outubro, mas voltou a disparar a partir daí.

Eram precisas mais regras. A 10 de novembro, o governo estónio publicou mais um pacote de iniciativas para conter a propagação do novo coronavírus: o teletrabalho foi recomendado, o cancelamento de todos os eventos em grupo também. No encontro com qualquer pessoa em risco, é obrigatório utilizar máscara, manter o distanciamento e desinfetar regularmente as mãos; e também se tornou obrigatório usar máscara em espaços públicos fechados e nos transportes públicos.

Além disso, não pode haver mais de duas pessoas a circularem juntas e devem manter uma distância de dois metros das restantes. Isso também se aplica à distância entre grupos — que só podem ter até 10 pessoas, exceto se pertencerem todas ao mesmo agregado familiar — em restaurantes e locais de entretenimento, que devem fechar à meia-noite e não abrir antes das seis da manhã. Estas medidas entrarão em vigor na segunda-feira, 16 de novembro. Só o tempo dirá se a Estónia pode ou não manter-se como um bom aluno da União Europeia e travar a subida em flecha dos casos de infeção bisemanais por 100 mil habitantes.

A Letónia vive um dilema semelhante. Com 207 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas duas semanas por 100 mil habitantes, mantém-se em quarto lugar neste momento. Em setembro, chegou a ser mesmo o país que melhor controlo parecia ter sobre o impacto da segunda vaga, mas algo fundamental mudou a partir daí: o número de testes por caso positivo de Covid-19 desceu acentuadamente dos 196 a 21 de setembro para apenas 59 a 11 de novembro.