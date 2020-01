Isabel dos Santos sempre gostou de se auto-retratar como uma empreendedora desde os tempos da infância, em que, segundo descreve, vendia ovos de galinha à família para financiar o seu gosto por doces. Tudo para combater as suspeitas de nepotismo e de favorecimento nos negócios que fez com empresas públicas angolanas durante o longo reinado do seu pai como Presidente de Angola. O problema é que o mito dos ovos de galinha cai por terra quando se conhecem os pormenores dessas parcerias.

A forma como Isabel dos Santos entrou no capital da Galp Energia através do marido Sindika Dokolo é mais uma dessas histórias em que é impossível separar as vantagens que lhe foram concedidas com dinheiros públicos angolanos do facto de Isabel ser a filha mais velha de José Eduardo dos Santos. Hoje, a participação indireta de 6% que detém na Galp está avaliada em cerca de 702 milhões de euros.

A cedência ao marido de Isabel dos Santos de uma posição de 40% na Esperaza, a sociedade que a Sonangol criou para entrar na Amorim Energia, sem qualquer racional económico ou de know how. A concessão a Sindika Dokolo em 2006 de um empréstimo de 68,7 milhões de euros em condições especiais, sem spread e diretamente ligado ao pagamento de dividendos da Galp. O controlo por parte de Isabel dos Santos de mais de 500 milhões de euros de dividendos da Galp que a Amorim Energia distribuiu pela Esperaza quando a Sonangol tinha o controlo acionista da sociedade. E, finalmente, o benefício de cerca de 12 milhões de euros que a Sonangol liderada por Isabel dos Santos concedeu em 2017 a Dokolo quando este pagou o empréstimo de 2006. Tudo isto são pormenores de um negócio muito polémico que o Observador reconstitui com base em documentação revelada em primeira mão pelo Maka Angola de Rafael Marques e pelo trabalho do Luanda Leaks do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, do qual fazem parte o Expresso e a SIC.

Quem negociou com Américo Amorim: Isabel ou Sindika?

Qualquer análise ao negócio tripartido realizado em 2006 entre Américo Amorim, a Sonangol e o casal Isabel dos Santos/Sindika Dokolo para uma parceria de investimento e tomada de uma posição de controlo acionista na Galp deve começar com uma simples pergunta: que necessidade tinha a Sonangol, então liderada por Manuel Vicente, de incluir Isabel dos Santos neste negócio, que podia perfeitamente ter sido feito diretamente com Amorim?

Além de a Sonangol ser a segunda petrolífera mais poderosa de África e de naquela altura estar a viver os anos dourados da gestão de Manuel Vicente — que triplicou a produção de petróleo de Angola, tornou-a o segundo maior fornecedor externo da China e exponenciou as suas receitas para o nível de uma Amazon ou de uma Coca-Cola —, nem Isabel dos Santos nem o seu marido tinham qualquer know how ou sequer experiência no setor petrolífero. Mais: enquanto concessionária exclusiva de petróleo — poder que perdeu em 2019 para a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Bio combustíveis —, a Sonangol concedeu à Galp seis licenças de exploração desde 2006.