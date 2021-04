Por outro lado, o juiz Ivo Rosa valorizou os seguintes depoimentos e factos:

José Sócrates afirmou que a Parque Escolar tinha sido “uma ideia sua” para fazer uma espécie de “Polis para a Educação e recuperação dos espaços escolares.” Mas que quem tutelava a empresa era a ministra da Educação, Maria de Lurdes Rodrigues. Sócrates disse que não sabia que o Grupo Lena tinha concorrido aos concursos da Parque Escolar e acrescentou que no Governo de Passos Coelho aquele grupo construtor tinha tido mais obras do que no seu Governo;

garantiu que não tinha conhecimento concreto sobre a Parque Escolar, sobre as obras que o Grupo Lena ganhou nos concursos daquela empresa pública e que nunca falou com José Sócrates sobre a empresa. Mais: Joaquim Barroca só tomou conhecimento da sua amizade com Sócrates após este ter deixado de ser primeiro-ministro. Maria de Lurdes Rodrigues, ex-ministra da Educação, assegurou que “nenhuma intervenção existiu por parte do arguido José Sócrates quanto aos concursos em causa e nem resulta que estes eram do seu conhecimento.”

Conclusão do juiz Ivo Rosa: “Nnão se mostra indiciada qualquer ligação, directa ou indirecta, do arguido José Sócrates, enquanto primeiro-ministro, aos concursos do programa Parque Escolar, como não se mostra indiciada qualquer ligação do Grupo Lena ao Programa Parque Escolar através do arguido José Sócrates”.

O mesmo tipo de raciocínio foi seguido nos casos do TGV e da diplomacia económica.

Por último, uma das provas mais importantes do MP que indiciava, na ótica do procurador Rosário Teixeira, uma relação de grande proximidade entre Carlos Santos Silva e Joaquim Barroca, foi totalmente desconsiderada por Ivo Rosa. Trata-se da autorização de Joaquim Barroca para que Carlos Santos Silva utilizasse as suas contas na Union des Banques Suisses (UBS) para receber fundos de Hélder Bataglia — transferidos alegadamente a pedido de Ricardo Salgado, como veremos mais à frente. Esse criatividade de Santos Silva permitiu-lhe receber cerca de 12 milhões de euros nas contas de Barroca. Com ordens de transferência em branco assinadas por Barroca, o alegado testa-de-ferro de Sócrates preencheu as mesmas e deu ordem de transferência daqueles fundos para as suas próprias contas suíças.

E como foi desconsiderada? O juiz Ivo Rosa deu credibilidade e acreditou nas explicações dos arguidos Carlos Santos Silva e Joaquim Barroca — que, durante a fase de inquérito, tinha confirmado que tinha dado ordens de transferência em branco a Santos Silva.

Caso Vale do Lobo vale a Vara a pronúncia de um crime de branqueamento

O segmento de Vale do Lobo é simples de explicar. José Sócrates estava acusado de corrupção passiva de titular de cargo político em co-autoria com Armando Vara, ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos, a propósito do alegado favorecimento do grupo de investidores daquele empreendimento turístico na concessão do empréstimo de 284 milhões de euros aprovado em 2007 pela CGD a troco do pagamento de um milhão de euros.

Já Armando Vara também terá recebido um milhão de euros para garantir a concessão desse empréstimo. A sua defesa argumentava que os fundos de um milhão de euros recebidos pelo ex-gestor, a cumprir pena de prisão pelos crimes de tráfico de influências no processo Face Oculta, a partir de contas de Joaquim Barroca nada tinham a ver com contrapartidas recebidas pela aprovação do crédito de Vale do Lobo e que era irrelevante que Vara tenha feito circular o referido milhão de euros entre várias de contas de sociedades offshore que detinha (como a Vama Holdings, a Walker Holdings e a Orssati). Alegam que, em termos criminais, esses fundos só são uma contrapartida pela corrupção quando os montantes chegam às contas dos alegados corrompidos.

O ponto essencial desta imputação contra José Sócrates passava por indiciar de que teria tido não só influência na nomeação de Armando Vara para o cargo no Banco público, como também teria tido influência na atribuição do empréstimo da CGD ao grupo de investidores de Vale do Lobo. E, neste ponto, Ivo Rosa entendeu de que não existem indícios de que as duas questões tenham ocorrido.