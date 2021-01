Os primeiros contactos com o Tribunal de Contas remontam ao final de 2008. Ainda antes do primeiro contrato, relacionado com a subconcessão Douro Interior, ter sido submetido a visto prévio da 1.ª Secção daquele tribunal no dia 28 de dezembro de 2008, foram combinadas as primeiras reuniões entre a liderança do tribunal e representantes do Ministério das Obras Públicas e a EP. O Governo estava preocupado com os vistos prévios do Tribunal de Contas, o que se percebia devido à pressão de José Sócrates sobre o secretário de Estado Paulo Campos. “Havia uma pressão sistemática para a adjudicação de mais e mais obra. A posição do primeiro-ministro era essa. O sr. primeiro-ministro pressionava as estruturas políticas e o sr. secretário de Estado pressionava-me a mim”, reconheceu Almerindo Marques a 22 de março de 2013 durante uma inquirição na Comissão Parlamentar de Inquérito às PPP.

Logo no primeiro encontro, que terá ocorrido no final de 2008, Guilherme d’Oliveira Martins terá definido que José Tavares seria o interlocutor privilegiado do Governo para debater o tema dos vistos prévios dos contratos das subconcessões. Por isso mesmo, a missiva formal que Almerindo Marques e Gonçalo Reis (então n.º 2 da EP e hoje presidente da RTP) enviaram para o Tribunal de Contas começava assim: “Na sequência dos contactos mantidos com V.Exas. e dos esclarecimentos que nos foram prestados, que muito agradecemos, serve o presente para enviar o contrato de subconcessão celebrado entre a EP e a AENOR Douro – Estradas do Douro Interior”, lê-se na carta consultada pelo Observador no processo de visto prévio depositado nos arquivos do Tribunal de Contas.

O parecer de Marcelo Rebelo de Sousa

Os “contactos”, tal como a missiva explica, tinham uma razão de ser: a EP entendia que os contratos das subconcessões rodoviárias não estavam sujeitos a fiscalização do Tribunal de Contas. E porquê? Porque “a EP não terá qualquer encargo, seja a que título for, durante os primeiros cinco anos de vigência do mesmo” — logo, não estava ao abrigo da lei de organização e processo do tribunal. O adiar dos custos das novas PPP rodoviárias fazia com que o então provável Executivo do PS que iria sair das legislativas de 2009 não tivesse essa fatura no Orçamento de Estado durante o seu mandato até 2013.

Contudo, e à cautela, a EP enviou os contratos para o órgão fiscalizador das contas públicas. Era também esse o conselho de Guilherme d’Oliveira Martins e de José Tavares, segundo fontes da EP.

A concessionária pública nunca abandonou esse argumento. Tanto que a administração de Almerindo Marques solicitou mesmo um parecer ao jurisconsulto Marcelo Rebelo de Sousa em 2009, numa altura em que já decorriam os processos de visto prévio de quatro dos cinco contratos de subconcessões rodoviários que vieram a ser chumbados pelo Tribunal de Contas e quando já tinham ocorrido mais contactos entre José Tavares e o Governo de Sócrates e a EP.