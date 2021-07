Foi como um rastilho. Na quinta-feira, 8, Margarida Bentes Penedo, da direção de Francisco Rodrigues dos Santos, publicou um artigo no Observador, onde fez uma alusão à proximidade da anterior direção com o PS. A indignação entre a anterior direção foi geral e muitos saltaram da cadeira. O momento certo para contra-atacar estava para breve: as jornadas parlamentares do partido. O jantar, em São João da Madeira, seria uma espécie de cimeira oficiosa do portismo que pretendia começar a posicionar um rosto como oposição a Francisco Rodrigues dos Santos no pós-autárquicas: Nuno Melo. Adolfo Mesquita Nunes retirou-se desta batalha e o CDS da era Portas-Cristas aposta agora as fichas todas no eurodeputado.

Passo um da operação Melo: começar a jogar em casa, na bancada parlamentar, não-alinhada com Francisco Rodrigues dos Santos. Em São João da Madeira, os motores começaram a aquecer logo ao almoço, pela mão do próprio líder parlamentar, Telmo Correia, amigo de longa data de Nuno Melo.

A relação do líder da bancada com Rodrigues dos Santos nunca foi próxima, mas piorou quando Telmo Correia decidiu integrar a comissão de honra de Luís Filipe Vieira e o presidente do CDS deu-lhe uma reprimenda pública. O líder parlamentar viu isso como um ataque desleal. Apesar das promessas de coordenação, foram raras as reuniões entre o líder centrista e os deputados do partido.

Telmo Correia começou por dizer: “Alguém me perguntava hoje se isto era um exercício de oposição [interna] no CDS. Não, nós queremos é melhorar a oposição [ao Governo]”. Mas os sinais que se seguiram foram diferentes. Logo no arranque dos trabalhos, Telmo Correia lembrou que as jornadas eram ali porque João Almeida — o candidato a São João da Madeira — fez esse desafio. Cumpriu assim um desejo que o adversário de Francisco Rodrigues dos Santos revelou no congresso em que o líder do CDS foi eleito.