Como Montenegro fez oposição à porta fechada a três quilómetros do Congresso do PSD

Ainda os trabalhos do Congresso do PSD decorriam na manhã deste sábado, em Viana do Castelo, quando os apoiantes de Luís Montenegro começaram a sair para a Quinta da Presa, a pouco mais de três quilómetros do Centro Cultural de Viana do Castelo, onde este fim de semana estão reunidos os militantes social-democratas. Nos seus GPS estava o pin que foi enviado por WhatsApp para telemóveis dos delegados que representam os 47% de votos conseguidos por Montenegro nas eleições diretas contra Rui Rio. Foi um encontro semi-secreto, já que a localização não foi divulgada à imprensa — e por isso eram muito poucos os jornalistas no local. Fecharam-se persianas, bloqueou-se a entrada com duas mesas e os que não tinham sido convidados ficaram do lado de fora do vidro, a mais de 20 metros da sala. Um dos pratos servidos: críticas a Rio.

O parque da Quinta da Presa foi-se enchendo com carros de alta cilindrada e os delegados faziam fila para entrar. Os apoiantes de Montenegro, vindos de todos os pontos do país, insistiam que não estavam a conspirar contra a liderança. Mas estavam sedentos de uma coisa: ouvir Luís Montenegro. Ao Observador, o candidato derrotado na segunda volta das diretas falou sobre o objetivo do encontro. Mas não quis falar muito: “Temos de olhar para a nossa representatividade com sentido de responsabilidade com sentido de responsabilidade. Não somos oposição interna, mas une-nos uma linha de pensamento”, disse cá fora. Lá dentro, diria mais.

O menu, apurou o Observador, não fugiu muito ao roteiro da carne assada, mas foi peixe: bacalhau à Gomes de Sá. O discurso, contudo, é que foi o prato principal, mesmo que nem todos soubessem ao certo os ingredientes. “Não sei se ele vai falar”, dizia um. “Talvez só fale o Paulo [Cunha]”, dizia outro. Durante o discurso à porta fechada, relatada ao Observador por vários dos presentes, Luís Montenegro justificou o porquê de o grupo se juntar na Quinta da Presa e, vestindo a pele de predador, desferiu uma dura crítica a Rio: “Estamos aqui porque representamos uma maneira de pensar diferente e ontem foram-nos dadas muitas razões para pensarmos diferente.” Era uma alusão ao discurso de Rio, que na sexta-feira disse que o PSD não é de direita. Foi ao dizer esta frase que Luís Montenegro teve o maior aplauso do discurso improvisado. E gritou-se: “PSD! PSD! PSD!”.