Um dos maiores investidores mundiais, Warren Buffett, é da opinião de que “o sucesso no investimento não está correlacionado com o QI, desde que ele seja superior a 100. Dotado de uma inteligência normal, o que é necessário é o temperamento adequado para controlar os impulsos que causam problemas às outras pessoas.”

Esta é uma das observações que estão na origem do “Livro do Investimento Comportamental“, da autoria de James Montier, que vai passar a integrar a coleção “Biblioteca da Casa” da Casa de Investimentos – Gestão de Patrimónios e Fundos de Investimento. O prefácio da edição portuguesa é da autoria de Daniel Traça, Dean da Nova School of Business and Economics.

James Montier é membro da equipa de gestão de ativos na GMO (empresa global de gestão de investimentos) desde 2009. Antes disso, foi o co-responsável pela Estratégia Global na Société Générale. Este é um livro escrito num estilo simples e acessível, ajudando o leitor identificar e eliminar traços comportamentais que podem minar os seus esforços de investimento e mostrando-lhe como conseguir retornos superiores.

O Observador faz a pré-publicação da introdução do livro que pode ser adquirido nesta ligação.

Introdução. Este é um Livro sobre Si – Você é o seu Pior Inimigo

Como posso eu escrever um livro sobre si? De facto, é provável que nunca nos tenhamos cruzado. Como poderei então conhecê-lo tão bem que consigo escrever um livro sobre si? A resposta, na realidade, é muito simples: Você é um ser humano (a menos que as vendas deste livro tenham atingido proporções interplanetárias – prova do meu excesso de otimismo) e os seres humanos tendem a cair em armadilhas mentais. Isto é tão verdade no investimento como em qualquer outro aspeto da vida. Ben Graham (o pai do investimento em valor) chegou a dizer: “O principal problema do investidor – e mesmo o seu pior inimigo – é provavelmente ele próprio”.

Provas deste comportamento prejudicial podem ser encontradas nos estudos anuais Dalbar, que medem os retornos reais conseguidos pelos investidores e não pelos índices passivos, tal como o S&P500. Estes estudos capturam também o grau com que os investidores tentam adivinhar o mercado com as suas entradas e saídas (para além de outras coisas). Os resultados não são agradáveis. Nos últimos 20 anos, o S&P500 gerou retornos anuais médios de pouco mais de 8%. Os gestores ativos subtraem 1 a 2%, portanto, poderíamos ficar tentados a concluir que o investidor individual em fundos de ações consegue retornos de 6 a 7% ao ano. No entanto, os investidores conseguiram reduzir isto a uns míseros 1,9% anuais. Isto resulta de comprar e vender nas piores alturas. Aparentemente, Ben Graham estava certo – nós somos realmente os nossos piores inimigos.

A boa notícia é que isto não tem de ser obrigatoriamente assim. Nós podemos aprender a tomar melhores decisões – não é fácil, mas é possível. O Livro do Investimento Comportamental levá-lo-á numa visita guiada aos desafios comportamentais mais comuns e às armadilhas mentais que os investidores encontram e revelará as estratégias para contrariar estes traços inatos. Pelo caminho, veremos como os maiores investidores lidaram com os vieses comportamentais que pesam nos retornos do investimento para que possa aprender com as suas experiências e consiga melhores retornos e menos perdas.

A Lição Mais Importante

Sempre que ensino psicologia comportamental, noto que os alunos reconhecem os erros mentais de que estou a falar. No entanto, na maior parte das vezes, reconhecem o erro nos outros e não em si próprios. É sempre Bill, o trader, ou Pete, o gestor de carteiras, que ilustra o viés e não nós. Todos parecemos ter um ponto cego relativamente aos vieses.

Por exemplo, foi pedido a um grupo de americanos que avaliasse a probabilidade de o americano médio cometer um determinado erro mental e a probabilidade de eles próprios cometerem o mesmo erro. O ponto cego entrou em ação. Os participantes deste inquérito pensam que é sempre mais provável que o americano médio cometa um erro mental do que eles próprios. No entanto, os dados colhidos ao longo das últimas três ou quatro décadas mostram que todos nós, a determinada altura, encontramos barreiras mentais. Assim, a lição mais importante que espero partilhar com todos é que os vieses e erros de que falo neste livro afetam todos e cada um de nós.

Porque sofremos destes vieses comportamentais? A resposta está no facto de os nossos cérebros terem sido refinados pelo processo de evolução, tal como qualquer outra característica da nossa existência. Mas lembre-se que a evolução ocorre a um ritmo glacial, portanto, os nossos cérebros foram bem desenhados para o ambiente que enfrentávamos há 150.000 anos (a savana africana), mas não estão adaptados para a era industrial de há 300 e ainda menos para a era da informação em que vivemos atualmente.

Douglas Adams, autor do sublime Hitchhikers Guide to the Galaxy, disse: “Cada vez mais pessoas pensam que foi um monumental erro descer das árvores. Alguns dizem que até as árvores foram um passo em falso e que ninguém devia ter emergido dos oceanos”. Deixar as árvores (ou os oceanos) pode ter sido o nosso primeiro erro, mas não foi certamente o último.