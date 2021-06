Fazendo as contas, o percurso do pequeno Noah terá sido de cerca de dez quilómetros a pé, mas para muitos populares esse parece ser um feito impossível. Ao Correio da Manha, o coordenador da PJ da Guarda, José Monteiro, dizia já na noite desta quinta-feira que pelo que conheciam do caso até ao momento “a possibilidade de ter havido uma intervenção de terceiros no desaparecimento da criança” é “praticamente inexistente”.

No entanto, ressalvou, nas últimas 36 horas a prioridade era a busca e o salvamento e encontrar a criança com vida — numa operação coordenada pela GNR que contou com a Proteção e os bombeiros de várias corporações, enquanto a PJ se dedica à investigação. Agora, numa fase “mais serena”, terão de ser reapreciados “todos os elementos do caso”, tal como a informação recolhida juntos dos familiares e da população. “Numa situação desta natureza estamos como no início: a tentar fechar o cabal esclarecimento da situação”, disse o coordenador.