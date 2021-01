A procuradora Andrea Marques, a 26 de abril, deu conhecimento da sua participação no processo à sua superior hierárquica, a coordenadora Auristela Gomes Pereira, que não encontrou qualquer pressuposto para não a manter nos autos, perante a possibilidade de um conflito de interesses. Fernanda Pêgo, diretora do DIAP, subscreveu. Estava assim eliminado um nome da lista, logo à partida.

PJ mudou nome de comunicado à última hora e MP achou suspeito…

Apesar da lista de nomes, a procuradora estava convencida de que a fuga vinha da Polícia Judiciária. É que na notícia avançada pela Sábado, já na edição em papel a 8 de março, havia uma informação que constava no relatório da PJ, e que até já era pública, mas que não serviu de fundamento às buscas — o que levava a magistrada acreditar que a fuga vinha dali. Por outro lado, a própria PJ tinha decidido à última hora mudar o nome da operação. Os inspetores tinham escolhido o nome “Aquila”, o grego para Águia, mas o comunicado enviado às 10h37 mudara o nome para e-Toupeira. E isso parece ter sido relevante para o Ministério Público, embora no processo não se perceba exatamente porquê.

O Ministério Público mandou então a PSP vigiar ao longo de três meses os dois jornalistas que tinham avançado com a notícia da detenção, Carlos Rodrigues Lima e Henrique Machado, para ver com quem se relacionavam, mas não terão encontrado qualquer relação com a PJ. Carlos Rodrigues Lima foi até visto à porta do DCIAP e no Campus da Justiça, mas aparentemente não foi visto com inspetores da PJ, segundo o relatório entregue no processo (e não disponibilizado para consulta ao Observador).

… mas só fez perguntas à PJ sete meses depois

Só no final de outubro de 2018, sete meses depois de aberto o inquérito, a procuradora decidiu enviar um ofício confidencial à Direção Nacional da Polícia Judiciária a pedir informações sobre como funcionam os comunicados emitidos por aquela polícia. Queria perceber a que horas tinha sido carregado para a plataforma, bem como todos os registos e documentos existentes desde a elaboração do comunicado até ao momento da sua divulgação na página, com identificação dos intervenientes. O Ministério Público queria também saber se a Direção da PJ, à data da operação liderada por Almeida Rodrigues, tinha recebido nos dias anteriores alguma peça do processo do e-Toupeira, como o relatório policial do serviço relacionado com a operação, que pudesse ter saltado o circuito.

Como duas semanas depois, a 18 de outubro, a PJ ainda não tinha respondido, Andrea Marques voltou a insistir, com a referência de que o tema era “Muito Urgente”. O atual diretor, Luís Neves, acabaria por responder a 6 de março do ano seguinte, quase três meses depois.