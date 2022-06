Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Entre os argumentos que apresentou para se defender dos 13 crimes de violação de correspondência ou telecomunicações, devassa da vida privada e ofensa a pessoa coletiva, por ter divulgado os e-mails do Benfica no Porto Canal, o diretor de comunicação do FC Porto recorreu a um que provocou alguma estranheza ao tribunal. Francisco J. Marques alegou que, além de ter tido o cuidado de selecionar os e-mails para não devassar a vida íntima dos envolvidos, colaborou com a Polícia Judiciária — tendo entregado tudo o que lhe chegou em, pelo menos, dois encontros pessoais no Porto e em Caxias, contribuindo assim para a investigação ao alegado esquema de corrupção de árbitros pela SAD do Benfica.

No seu requerimento de abertura de instrução, Francisco J. Marques contou que entre junho e julho de 2017, dois meses depois de o Porto Canal começar a vazar informação dos e-mails do Benfica no seu programa “Universo do Porto – Da Bancada”, encontrou-se, pelo menos duas vezes, com a PJ — uma no Porto e outra perto da prisão de Caxias, para fornecer os e-mails que tinha recebido. A terceira entrega terá sido feita remotamente através de um acesso à distância da PJ ao seu computador. Ainda segundo o então responsável pelo Porto Canal, a PJ tinha-lhe dito que essa informação ficaria “fechada num cofre” dada a sua sensibilidade.

