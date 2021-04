“Se, em 2014, o grupo Promovalor aparece como devedor do Novo Banco, em 2018 essa dívida tinha desaparecido. A Promovalor já não era devedora do Novo Banco. E não era, porque o Novo Banco fez uma limpeza através da criação de fundos, nomeadamente em 2017, quando criou o Fundo Capital Criativo, a quem deu dinheiro para este comprar as dívidas de Luís Filipe Vieira. Já não é credor, é sócio das empresas de Vieira”. A afirmação foi feita pela deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua, em setembro do ano passado, numa audição ao presidente do Novo Banco, António Ramalho. E descreve a reestruturação das dívidas em incumprimento do grupo imobiliário do presidente do Benfica, um dos mais mediáticos devedores da instituição.

A operação foi concluída um mês depois da venda do Novo Banco à Lone Star, em novembro de 2017, e permitiu às duas partes ganharem tempo — mas a dívida não desapareceu. Tal como o património que serve de garantia, foi transferida para o fundo. As unidades de participação deste fundo são maioritariamente detidas pelo Novo Banco que, por esta via, continua exposto ao risco.

As dívidas imputadas ao empresário à data seriam de 400 milhões de euros. Já informação recolhida pelo Observador indica que a reestruturação de 2017 envolveu passivos de 200 milhões de euros. Não há informação sobre se esta solução gerou perdas com direito a cobertura por injeções públicas. Mas o Fundo de Resolução sabe que a conta deste negócio, se ainda não apareceu nos pedidos de capital feitos pelo Novo Banco, poderá aparecer no futuro. A não ser que a exploração (ou venda) destes ativos consiga gerar o rendimento suficiente para pagar a dívida que lhes está associada.