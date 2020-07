Ao contrário do detalhe com que são desenvolvidos outras infraestruturas, o plano gizado por Costa Silva é especialmente vago no que se refere a uma solução aeroportuária para Lisboa. “Construir o Aeroporto para a grande Área Metropolitana de Lisboa, tendo em conta que as ligações aéreas são fundamentais na performance da economia portuguesa, e isso tem a ver não só com o turismo, que é um setor crucial da economia, mas também com muitas outras fileiras económicas.”

Construir um aeroporto para Lisboa ou uma solução dual com Montijo e Portela?

A referência a um “aeroporto” para a Grande Lisboa parece à partida chocar com a estratégia de desenvolver uma estrutura complementar na base aérea do Montijo, de apoio à Portela (Humberto Delgado): dois aeroportos ou uma “solução dual aeroportuária”, como a descreveu horas depois no Parlamento o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

Durante o debate que se seguiu à apresentação da sua visão para a década, na terça-feira de manhã, no CCB, o consultor destacou a necessidade de avançar para a construção de um “grande aeroporto” para a área metropolitana. E isso parece encaixar melhor na solução estudada para Alcochete do que no modelo da Portela mais um. O consultor sublinhou que as ligações aéreas “são um fator crucial que condiciona a competitividade da economia portuguesa”. Questionado pelo Observador, já depois da sessão pública, sobre se esta proposta é concretizada pela solução aeroportuária em curso, António Costa Silva não quis elaborar mais sobre o tema.

A pressão para avançar de imediato com a construção do aeroporto no Montijo abrandou devido à profunda crise da aviação comercial, que “comprou algum tempo”, mas o Governo mantém a decisão de avançar com o projeto, que é também o pretendido pela concessionária ANA e que é considerado estratégico. No entanto, o quadro legal em vigor – que obriga a obter o parecer favorável de todos os municípios afetados pela obra – pode deitar tudo a perder, dada a objeção das autarquias comunistas da Moita e do Seixal. Por outro lado, também a janela de oportunidade para lançar o projeto de Alcochete sem perder demasiado tempo pode fechar-se no final do ano, com a caducidade da declaração de impacte ambiental emitida há 10 anos.

Ligação Lisboa/Porto. Alta velocidade ou velocidade alta? Não interessa, diz consultor

O plano Costa Silva está mais alinhado com o Executivo em matéria de alta velocidade ferroviária. Ou velocidade alta, como fez questão de sublinhar o consultor na apresentação. “Não quero saber se é alta velocidade ou velocidade alta”, mas deve ser feita, até “por uma razão muito simples. Os voos até 600 km (distância entre Lisboa e Madrid e o dobro da distância entre a capital e o Porto) vão ser proibidos (presume-se que pela União Europeia)”. E os países que não tiverem uma ligação eficaz e rápida por via ferroviária “vão sofrer no futuro” e isso vai implicar um “grande ajustamento para a aviação internacional”. Por isso, “é fulcral não abdicarmos deste vetor estratégico” que já estava aliás no plano de investimentos do Governo para 2030.