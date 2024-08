Como o poder político acordou e reagiu ao sismo

O Governo percebe pelas primeiras chamadas que não há danos materiais nem humanos. É feita uma ronda por comandos operacionais e todos respondem da mesma forma: nada a registar. Perto das 5h47 há uma primeira réplica, mas tem menos intensidade, o que baixa também o grau de preocupação de Marcelo Rebelo de Sousa: no sismo de 1969, comparativo que o Presidente tinha em mente, as réplicas foram fortes. Neste caso não são, o que é um bom sinal.

Perto das 6h00 da manhã, Rangel e Marcelo fazem mais três telefonemas entre eles, durante os quais combinam como serão os próximos passos e as primeiras comunicações no topo da hierarquia do Estado. Fica decidido pelas 6h20 que o Governo vai emitir a primeira comunicação. Nos minutos seguintes chega às redações um comunicado do Executivo que dá conta do que está a ser feito:

Na sequência do sismo ocorrido esta madrugada, que, segundo o IPMA, teve a dimensão 5.3 na escala de Richter, com epicentro ao largo da costa de Portugal continental a cerca de 60km de Sines, o Governo tem estado em coordenação estreita com todos os serviços relevantes na matéria. Não há registo de danos pessoais ou materiais até ao momento. Apelamos à população para que mantenha a serenidade e siga as recomendações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A informação será atualizada ao longo da manhã, designadamente pelo IPMA e pela Proteção Civil.”

Marcelo e Montenegro só falaram à tarde

Ao mesmo tempo, o Governo informa que Paulo Rangel, “na qualidade de primeiro-ministro em funções, visitará a Autoridade Nacional da Proteção Civil pelas 9h00”. Fica decidido que será a Proteção Civil, às 8h00, a fazer a primeira conferência de imprensa para dar um sinal de confiança entre a população e as forças de socorro. É mais importante, acredita o Governo, os portugueses estabelecerem uma relação com aquelas forças.

Às 7h00, a Presidência da República faz a primeira comunicação e informa que, após o briefing da Proteção Civil, vai encontrar-se às 10h00, no Palácio de Belém, com Paulo Rangel. Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa vai começando a falar para rádios e televisões para transmitir serenidade. O Presidente da República vai mantendo como ponto de contacto Paulo Rangel — e só durante a tarde faz o primeiro telefonema a Luís Montenegro, que regressa terça-feira à noite do Brasil.