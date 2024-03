Como Pedro Nuno Santos tenta recuperar os desiludidos com o PS. No comboio, de capacete de obras e a cada esquina

O diabo que vem pôr em causa Costa

“Leve um beijinho ao António Costa”. Em Guimarães, pouco antes do episódio do vaso, uma senhora aproximava-se de Pedro Nuno para lhe dar o recado. O socialista promete não se esquecer e nos outros dias de campanha tem prometido também respeitar o legado do primeiro-ministro socialista. Se nos primeiros dias, os socialistas iam no sentido da descostização da sua campanha, afirmando o novo líder como a mudança na continuidade, desde sábado Costa voltou a estar mais presente, com referências diretas como não acontecia até aqui.

Não só o primeiro-ministro ainda em funções entrou no comício do Porto nesse dia, para dar um empurrão à mobilização na segunda semana, como deixou um argumento que Pedro Nuno não tem largado desde então, no apelo final ao voto no PS no dia 10: “É preciso não desbaratar o que conquistámos”. O candidato socialista sobe a pressão sobre os indecisos nesta recta final, insistindo na ideia de que a direita pode “pôr em causa” o que foi construído e coloca as “contas certas” no topo da lista das conquistas que podem ruir.

É por isso que a cada comício, cada intervenção pública ou as mais improvisadas no topo de varandas, Pedro Nuno toca sempre na tecla do “choque fiscal” da direita e do “rombo” para os cofres públicos. Significaria, nas suas contas a quatro anos, uma perda de receita de 23,5 mil milhões de euros. Como esta ordem de grandeza diz pouco ao “povo” a quem sempre fala, o socialista tem traduzido: é um PRR. E para quem ainda possa achar insuficiente a tradução, o socialista simplifica ao máximo, nas terras onde vai passando, usando sempre esta fórmula: “O PRR são escolas, centros de saúde, hospitais, casas, apoios a empresas”.

A ideia é hastear a bandeira das contas públicas perante os olhos dos indecisos que o PS acredita serem sobretudo desiludidos com os anos mais recentes da governação e que podem, nesta altura, ser sensíveis a um argumento de descalabro financeiro, ou como o PS diz, não se cansado de citar Pedro Passos Coelho: o diabo.