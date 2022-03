Como pode a Europa reduzir dependência do gás russo? Nuclear é parte da solução diz a Agência de Energia

Mas ao mesmo tempo está programada uma nova onda de encerramentos de reatores nucleares, o que irá comprometer esta retoma. Segundo a AIE, está prevista a desativação de quatro reatores nucleares em 2022 (não refere o país, mas a Alemanha tinha-se comprometido com o encerramento de três reatores este ano) e de um outro em 2023. O adiamento temporário destes encerramentos, desde que assegure a segurança das operações, poderia reduzir a procura de gás em quase 1 milhão de metros cúbicos por mês.

Outro setor com potencial por explorar é a produção de energia a partir da biomassa (resíduos florestais e outra matéria vegetal). A AIE estima que estas centrais foram operadas a cerca de 50% da sua capacidade em 2021 e que podem contribuir com mais 50 TWh de eletricidade este ano.

Aprovar medidas de exceção para proteger consumidores vulneráveis de preços altos

A AIE constata o impacto que a escalada do gás natural está a ter na subida recorde dos preços da eletricidade. Esses aumentos têm atingido empresas e famílias desde o ano passado, um efeito que é ainda mais ampliado pela guerra na Ucrânia. Ao mesmo tempo, tem implicações na acessibilidade à eletricidade quando o mundo está na rota da eletrificação.

A AIE estima que os estados da União Europeia teriam de desembolsar 55 mil milhões de euros para proteger os consumidores mais vulneráveis — famílias e empresas — do impacto da crise energética. (Portugal já anunciou medidas, mas ainda não as concretizou). Não obstante, reconhece também que a subida dos custos de eletricidade é inevitável por causa do gás e do CO2 caros.

Os especialistas assinalam ainda que este quadro abre a porta a encaixe dos chamados lucros “caídos do céu” por parte de algumas elétricas (sobretudo as que produzem mais renováveis e que beneficiam de preços muito altos sem ter de suportar os custos elevados com combustível e CO2). As atuais condições de mercado podem resultar em lucros excessivos de 200 mil milhões de euros para produtores de gás, carvão, nuclear, hídricas e outras renováveis em 2022. E sugere que se pondere a criação de taxas temporárias sobre esses ganhos de forma a partilhá-los com os consumidores, dando como exemplo medida adotadas na Itália e na Roménia, mas sem referir o caso espanhol que muito deu que falar.

Incentivar a substituição de esquentadores por bombas de calor

As bombas de calor, que utilizam eletricidade para aquecer através de ar quente, são uma solução mais eficiente do ponto de vista dos custos/benefícios para aquecer as casas do que os dispositivos que funcionam a gás ou outros combustíveis. As bombas de calor são também aconselhadas para aquecer a água, mas também para o aquecimento centralizado e podem ser uma solução atrativa para algumas indústrias, embora o retorno do investimento demore mais tempo. A AIE estima que acelerar o ritmo de substituição possa custar 15 mil milhões de euros, mas permitiria reduzir o consumo de gás em 2 mil milhões de metros cúbicos no prazo de um ano.

Acelerar a eficiência energética em edifícios e indústrias

A eficiência energética (usar menos energia para ter o mesmo efeito) é um instrumento importante na transição energética, mas demora muito tempo a produzir resultados numa escala que faça a diferença. O plano propõe formas de aumentar a implementação deste tipo de soluções.