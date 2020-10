Como pode (e deve) exercitar os seus ossos

Rubens Meggetto alertou para o facto de, normalmente, pensarmos no esqueleto como uma entidade estática, imutável, quando na verdade a dinâmica diária “faz com que o osso se modifique. Claro que a nível microscópico, mas que acaba por continuamente ser alterado”. Uma das causas dessa modificação é precisamente a mecânica e a direção da força, tornando a atividade e o exercício físico ao longo de toda a vida, no entender do especialista, particularmente importante. “Os ossos respondem ao estímulo mecânico, e isso tem de ser continuamente aplicado, na infância, adolescência, início da vida adulta, vida adulta e envelhecimento, para garantir a saúde dos ossos”.

A importância de uma primeira avaliação

O processo de triagem, quando pensamos iniciar uma atividade física, é muito importante, defende Rubens Meggetto. Cada pessoa tem o seu historial, capacidade, e pode ter fatores de risco que têm de ser levados em conta no exercício físico. “O objetivo do exercício é criar adaptações positivas para a saúde, tendo por isso que ser sempre pesado o risco-benefício. Uma avaliação inicial bem feita vai ajudar, em muito, o profissional que vai dar conduzir esse processo a tomar as tais decisões inteligentes e estratégicas.”

Os protocolos de avaliação, no que diz respeito por exemplo a força muscular ou flexibilidade, estão relativamente estandardizados, mas são apenas ideias e informação. “Não nos conseguem informar qual é a tolerância das pessoas. Ou seja, não consegue informar como a pessoa consegue fazer bem o desafio. E não se consegue saber com muita clareza até experimentar. Por isso os protocolos de avaliação são muito importantes, mas é apenas um ponto de partida. O dia a dia do treino não deixa de ser avaliação”.

Há idade limite para fazer exercício?

Esta é uma questão bastante prática e que muitas vezes assola a mente de quem quer começar a praticar, sobretudo a partir de certa idade. Rubens Meggetto esclarece que, salvo indicação médica, a evidência científica demonstra que para cada fase da vida, o exercício contribui muito para a saúde dos indivíduos. “Convém distinguir exercício de atividade física. A atividade física é quando gastamos mais energia do que a necessária para viver; o exercício é um pouco mais sistematizado, repetido. O exercício propositado, planeado e repetido é essencial nas várias fases da vida. Temos é de garantir que estamos adaptados a fazer as mais diversas atividades, e que o corpo tolera a natureza das atividades.” Neste processo, Rubens Meggetto diz que o próprio praticante deverá estar atento aos sinais que o corpo lhe vai dando. E sendo claro que o acompanhamento por um profissional da área é vital em todas as fases da vida, com o avançar da idade essa monitorização é ainda mais importante. “O risco de lesão é maior, que pode ser diminuído se houver um bom acompanhamento, além de que aumenta a motivação e os níveis de segurança”, aconselha. Rubens Meggetto reitera ainda a importância de adequar o tipo de exercício à condição do indivíduo. “O exercício deve ser progressivo, adequado e monitorizado.”