Como Portugal conquistou o melhor de dois mundos e se tornou um oásis contra uma sexta vaga

Não é que o aumento dos últimos dias passe sem consequências para o controlo da Covid-19 em Portugal: com os jovens infetados no Carnaval a transmitir às faixas etárias mais velhas o vírus, a curva dos internamentos estabilizou em vez de continuar a diminuir; e o número de óbitos vai demorar mais a atingir a linha das 20 mortes em duas semanas por milhão de habitantes — o marco necessário para que todas as medidas contra a pandemia sejam levantadas.

Em meados de fevereiro, a previsão que os peritos entregaram ao Governo dizia que se demoraria cinco semanas a descer à linha vermelha dos óbitos. Essa data já foi ultrapassada esta quinta-feira: a nova previsão dos cientistas diz que Portugal vai demorar mais de 12 dias a duas semanas a chegar aos 20 óbitos em duas semanas por milhão de habitantes. E, por isso, só mesmo no início de abril é que a mortalidade dará espaço a um novo e total alívio das medidas.

Falta de imunidade natural deixa populações mais suscetíveis

Portugal muniu-se de um arsenal de armas contra o SARS-CoV-2 que poucos países conseguiram conquistar: um bom equilíbrio entre a imunidade natural, com praticamente um terço da população diagnosticada com Covid-19, e a taxa de vacinação. Há países em que falta a primeira e outros a quem falta a segunda.

O tiro está a sair pela culatra aos países que, nos últimos dois anos de pandemia, se foram esquivando das cinco ondas de novos casos. A política zero Covid-19, que manteve vários países virtualmente isolados do resto do mundo com medidas pesadas ao mínimo sinal de descontrolo, tem agora uma consequência amarga: como foram poucos os que estiveram infetados com o SARS-CoV-2, poucos são os que agora se escudam das novas variantes (mais transmissíveis) com mais armas além da vacina. Imunidade natural, essa, quase não existe.

A Coreia do Sul foi um dos países a seguir esta estratégia, mas registou esta quinta-feira um novo máximo de infeções por Covid-19, com mais de 621 mil casos. O número representa um salto de 55% em relação aos dados da última quarta-feira; e de 120% em relação aos valores revelados há uma semana.

A China, que foi o primeiro país a identificar o novo coronavírus, está a enfrentar agora os piores surtos desde a primeira vaga de Covid-19, no início de 2020. Mas enquanto na Coreia do Sul o governo tenciona continuar o alívio das medidas, na China insiste-se na estratégia de zero Covid: na cidade de Shenzhen, sede de empresas como a Huawei, a população está sijeita a confinamento, com restrições apertadas nas deslocações, e o Governo está a realizar testes em massa.

Para aliviar a pressão que o número de novos casos está a exercer sobre o sistema de saúde, os doentes assintomáticos ou com sintomas ligeiros deixarão de ser hospitalizados, embora continuem obrigados a permanecer em isolamento em instalações especializadas. A Comissão de Saúde da China decidiu que, tendo em conta os resultados de um estudo sobre a capacidade de transmissão das variantes mais recentes do SARS-CoV-2, só mesmo as pessoas com sintomas graves devem ser internadas.