Rui Rio ouve atentamente. Está rodeado de cinco dos seus mais próximos apoiantes. Para trás tinha ficado um final de semana particularmente duro, com uma derrota traumática e surpreendente (pela dimensão do resultado) no Conselho Nacional de quinta-feira. Não é sequer uma reunião da comissão permanente do partido — o núcleo mais restrito da direção do PSD. Rio fez questão de ouvir apenas aqueles em que mais confia.

Um a um, com maior ou menor veemência, todos defendem que Rio deve avançar com uma recandidatura. Há demasiado em jogo para desistir agora e o tabuleiro interno, apesar de tudo, não está assim tão desequilibrado como os adversários internos querem fazer crer. É segunda-feira e o líder do PSD despede-se dos seus fiéis conselheiros sem abrir o jogo como é, de resto, o seu hábito. Promete dormir sobre o assunto e só então tomar a decisão.

Horas depois, já durante a manhã de terça-feira, os seus mais próximos agitavam-se. “Dos fracos não reza a história”, dizia um deles ao Observador. Apesar de toda a expectativa que entretanto se criara, Rui Rio vai mesmo a votos. E vai disposto a derrotar Paulo Rangel.

Para lá de toda a contagem de espingardas que está a ser feita, o núcleo duro da liderança social-democrata mantém (parte) do plano original que tinha quando tentou o adiamento das eleições internas no PSD: fazer de Rui Rio candidato a primeiro-ministro e travar a existência de uma disputa interna.

Para tal, se o Orçamento do Estado for de facto chumbado já na votação da generalidade, agendada para 27 de outubro, a direção de Rio convocará imediatamente um Conselho Nacional extraordinário e colocará à votação novamente o adiamento das eleições.

A esperança é que, desta vez, os conselheiros deem razão ao líder social-democrata e percebam os riscos que o PSD corre ao estar a discutir eleições internas quando o país se prepara para enfrentar eleições antecipadas.

Em teoria, com as diretas a 4 de dezembro, o partido dificilmente teria um líder em funções até à realização do congresso do partido, agendado, oficialmente, para os dias 14, 15 e 16 de janeiro.

Ora, nessa altura, e de acordo com o calendário gizado por Marcelo Rebelo de Sousa, o país estaria já a poucos dias de ir a votos. Logo todo o processo prévio de elaboração de listas de deputados, de apresentação de candidatura e definição de programa eleitoral teria já de estar concluído — o que daria força ao argumentário de Rio de que o partido não se poderia dar ao luxo de estar a discutir eleições internas.

Para que isso aconteça, é preciso que Marcelo se mantenha fiel ao calendário que o próprio sugeriu — chumbo do Orçamento em outubro, eleições antecipadas em janeiro, novo Governo em fevereiro, Orçamento algures em abril.

Paulo Rangel não só tem desvalorizado por completo a ameaça de eleições antecipadas, como tem dito que, mesmo nesse cenário altamente improvável, Marcelo jamais marcaria eleições sem que a vida interna dos partidos estivesse devidamente clarificada — logo, a direção do PSD não tem razão ao agitar com insistência a ameaça de um PSD ingovernável por altura das legislativas.

Os homens de Rio não poderiam estar mais em desacordo: além de correr o risco de cair na incoerência de protelar umas eleições que, em caso de crise política, teriam de acontecer o quanto antes, Marcelo não teria força política para pedir ao país que se deixasse condicionar pelos calendários do PSD.

Por outras palavras: mesmo que Marcelo não nutra grande simpatia por Rio (e a direção do PSD tem a certeza de que não), mesmo que Marcelo seja conhecido no seio do PSD pela sua inconstância, mesmo que Marcelo tenha altos índices de popularidade, nem assim seria capaz de manter o país em suspenso apenas porque o PSD está a debater a sua vidade interna.

Uma guerra de currículos

Seja como for, o núcleo duro de Rio não está a trabalhar exclusivamente nesse cenário. Admitindo que tudo corre dentro do previsto — Orçamento aprovado, legislativas antecipadas afastadas, diretas no PSD a 4 de dezembro –, Rui Rio vai a votos com duas mensagens distintas.

Em primeiro lugar, o líder social-democrata e os seus apoiantes tudo farão para convencer os militantes de que estão a votar, não na definição de um líder, mas sim na escolha do futuro candidato a primeiro-ministro de Portugal

Nesse capítulo particular, Rui Rio julga ter vantagem sobre Rangel e os apoiantes do líder social-democrata vão bater sistematicamente na mesma tecla: Paulo Rangel é um “mero tribuno”, sem qualquer experiência executiva; Rio tem 12 de Câmara Municipal do Porto que falam por si.

Além disso, o líder social-democrata vai insistir no discurso do ‘nós’ contra ‘eles’. Na cabeça de Rio, Rangel rodeou-se de apoiantes que representam uma parte do partido que vem do passismo e que se desligou das bases — a mesma “elite de predestinados” que se tinha organizado em torno de Miguel Pinto Luz e de Luís Montenegro e que perdeu na primeira e na segunda voltas das últimas eleições internas.

Mesmo consciente de que pode não ter, neste momento, um favoritismo evidente nas estruturas partidárias, Rui Rio vai a votos também porque acredita que o voto das bases está com ele. A ideia de que quem decide são os militantes e não os importantes estará presente em todos os discursos de Rio até às eleições internas. A ver com que resultados.