Isto porque o procurador Carlos Casimiro entende que Rui Pinto “terá agido sem refletir devidamente nas consequências dos seus atos, apesar de ter capacidade para o fazer, enquadrando-se numa perspetiva dadaísta que valorizava os dados a que acedia em si mesmos.” Isto é, e recorrendo a uma das prerrogativas do movimento artístico do Dadaísmo do início do séc. XX, Rui Pinto terá tido uma perspetiva de negação de todas as regras para atingir o seu objetivo de encontrar provas de irregularidades graves.

Concluindo: a suspensão provisória do processo justifica-se como medida adequada, tendo em conta o “grau de culpa de baixa intensidade” e a “condição social” de Rui Pinto que se repercute “na sua capacidade para compreender com rigor à data dos factos, a censurabilidade do comportamento indiciado”, lê-se no despacho de Carlos Casimiro.

O juiz Carlos Alexandre acabou por concordar com esta apreciação de Carlos Casimiro, enfatizando, contudo, que a suspensão provisória do processo é um poder do titular da ação penal (o MP) — como foi decidido na altura da Operação Furacão pelo Tribunal da Relação de Lisboa. “Se o detentor da ação penal diz que é suficiente, e se é ele o titular de tal ação, não nos sendo dado a assinalar a existência de um grua de culpa elevado neste caso (…) somos levados a acolher a proposta de suspensão provisória do processo”, lê-se no despacho do juiz.

Além da suspensão provisória do processo decretada em julho, Rui Pinto veio a ainda a ser libertado no início de agosto de prisão domiciliária — um mês antes de começar a ser julgado no Tribunal Central Criminal de Lisboa.

Rui Pinto é acusado de 90 crimes por ter acedido aos sistemas informáticos e caixas de emails de pessoas ligadas ao Sporting, à Doyen, à sociedade de advogados PLMJ, à Federação Portuguesa de Futebol, à Ordem dos Advogados e à PGR. Entre os visados estão Jorge Jesus, Bruno de Carvalho, o então diretor do DCIAP Amadeu Guerra ou o advogado José Miguel Júdice. Dos 90 crimes imputados a Rui Pinto, 68 são de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo e ainda sabotagem informática à SAD do Sporting e tentativa de extorsão ao fundo de investimento Doyen.