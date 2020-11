O carro telecomandado, o programa da BBC e o bullying na escola

Não teve influências familiares, não beneficiou do melhor contexto financeiro para vingar, não nasceu com um estatuto social capaz de abrir por si só portas que muitas vezes só se abrem para alguns. No entanto, aquele barulho do motor a entrar pelos ouvidos foi um final mais forte do que tudo e todos para desafiar o impossível e fazer uma carreira com tanto de memorável como de inesperada: primeiro foi o carro telecomandado (que ainda lhe valeu três emblemas dourados no programa infantil da BBC, Blue Peter, que destaca crianças que são uma inspiração pelos seus talentos), depois os karts (em quinta mão, como prenda de Natal, a melhor ainda até hoje). Lewis Carl Hamilton, até pelo nome inspirado no antigo campeão olímpico de atletismo, parecia talhado para o desporto mas acabou por construir carreira se calhar onde nem o próprio sonhava com seis anos.

Nem tudo foi fácil. O pai, Anthony, acumulou quatro empregos para encontrar algum dinheiro extra que permitisse dar asas aos voos cada vez mais altos de Lewis, Lewis foi empregado de mesa e lavou carros já depois de ter pedido para ter aulas de karaté por sofrer bullying na escola. Em 2001, na passagem dos karts para o British Formula Renault Winter Series, já havia mais elementos além de Ron Dennis que percebiam que à sua frente estava alguém especial. “É um piloto com muita qualidade, muito forte e com apenas 16 anos. Tenho a certeza que se continuar assim vai chegar à Fórmula 1. É sempre especial ver um miúdo desta idade assim num circuito. Tem claramente a mentalidade certa para pilotar”, comentou então um tal de… Michael Schumacher. Pouco depois, o miúdo que cresceu em Stevenage, uma pequena localidade no norte de Londres, chegou lá. E ainda continua a destacar-se.