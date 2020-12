Como se faz o bem?

Quando entra em cena a sustentabilidade social, não se associam vantagens corporativas puras ou fiscais; trata-se apenas de redistribuir o lucro por quem contribuiu para os gerar, apenas para benefício do coletivo; promover a melhoria da qualidade de vida, sem colocar em causa os recursos disponíveis para as próximas gerações. No meio empresarial já cresce esta consciência de que qualquer negócio tem impacto na área humana e social. Gerir esse impacto — positivo ou negativo — em todos quantos lidam com o negócio é, cada vez mais, determinante, quer se trate de colaboradores diretos, dos elementos presentes em todas as fases da cadeia de valor, do cliente final ou das comunidades onde se esteja inserido.

No ano 2000, por iniciativa de Kofi Annan – na época secretário-geral da Organização das Nações Unidas – foi lançado o United Nations Global Compact (UNGC), dirigido às empresas. Este plano propunha políticas estratégicas alinhadas com os 10 princípios para o Desenvolvimento Sustentável, nas áreas dos direitos humanos, práticas laborais, proteção ambiental e anticorrupção. O objetivo foi colocar os principais agentes da globalização a avançar num sentido que beneficie as economias e as sociedades em todo o mundo.

A sustentabilidade nas decisões financeiras

E será que os decisores de topo das organizações estão despertos para esta necessidade? Chris McKnett, garante que sim. Depois de trabalhar nos últimos anos na área de investimentos estratégicos das maiores empresas norte-americanas, onde procura integrar o pensamento sustentável diretamente no processo de investimento, este especialista afirmou, numa palestra dada na plataforma TED, que a maioria dos administradores de empresas privadas está atenta à importância financeira da sustentabilidade social. Começam, aliás, a vê-la como a base para o crescimento na inovação e para alcançar vantagens competitivas nas suas áreas de atuação. Até porque, conforme indica, “continuar a negar a sua importância promove a pobreza, a desigualdade e um estado de direito fraco, o que pode prejudicar as operações comerciais e o crescimento”.