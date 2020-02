Como se resiste e sobrevive num navio em quarentena? O retrato de um cruzeiro infetado pelo novo coronavírus

Quem estava preso no Diamond Princess ia comunicando com os colegas na mesma situação em grupos criados em redes sociais como o WhatsApp e o Facebook. À estação de rádio pública norte-americana NPR, Aun Na Tan, que entretanto foi hospitalizada, mas que se tem mantido ativa nas redes sociais, chegou a contar que fazia parte desse grupo: “Vamos falando uns com os outros para ver como cada um vai estando diariamente”, dizia então. Kent Frasure, um passageiro que entretanto também já saiu do navio, também chegou a dizer: “Fizemos um grupo de WhatsApp com amigos que conhecemos no navio. São amigos para a vida. Definitivamente tencionamos continuar em contacto. Esse grupo de WhatsApp está repleto de amigos e é um sítio muito positivo, de apoio”.

Das redes sociais para o mundo

O Facebook e o Twitter eram as plataformas de eleição para passageiros e tripulantes do navio Diamond Princess, que iam contando ao mundo os seus dias em quarentena através destas redes sociais. No Facebook, Mae Dela Cruz Fantillo, que fazia parte de uma equipa de chefs de cozinha do Diamond Princess, partilhou dois vídeos curiosos: um primeiro a dançar ao som da canção “Yummy”, de Justin Bieber, no interior do navio; um segundo já esta segunda-feira a dançar com outros colegas no exterior, acompanhado pela legenda “É agora, malta! Finalmente! A ir para casa!”.

Todos sabemos que estamos a enfrentar uma crise aqui no Diamond Princess (…) mas hey, ainda conseguimos sorrir, rir e dançar. Para que as nossas famílias e amigos saibam que estamos bem por aqui e que vamos continuar unidos, como um só, até acabarmos a quarentena”, apontava Mae Fantillo, depois de revelar o primeiro vídeo quando estava ainda no interior do cruzeiro.

Nem todas as mensagens dos elementos da tripulação do navio em quarentena, contudo, foram otimistas e festivas. Através de um texto público revelado no seu Facebook pessoal na passada quinta-feira, 20 de fevereiro, um outro elemento da tripulação, Jayson P. Abalos, afirmava: “Estou a escrever esta carta em nome da equipa das Filipinas Galley Team do Navio Cruzeiro Diamond Princess. Sabemos que o período de quarentena foi feito. Mas porque é que ainda estamos a trabalhar cinco dias [por semana]? Estamos a contar os dias e só parece que se está a tornar mais e mais longo. Já não estamos a funcionar bem, quer pelo corpo quer pela mente. E estamos stressados e assustados, a pensar: o que acontecerá a seguir? Porque o vírus tem estado a espalhar-se muito rapidamente dentro deste navio. Espero que nos percebam. O dinheiro não significada nada se morrermos e deixarmos as nossas famílias sem grandes memórias. Venho aqui por mim e pela minha equipa, porque me importo com eles e com as suas famílias. Dizemos sempre: uma equipa, um sonho. As minhas desculpas a quem não ficar feliz com esta mensagem, espero que nos compreendam. Deus abençoe a Galley Team e a Tripulação das Filipinas do Diamond Princess, vamos manter-nos juntos!”

Kent Frasure, passageiro que já saiu do navio, foi também publicando no seu Facebook pessoal vários comentários relativos à quarentena no Diamond Princess. Há pouco mais de uma semana, a 15 de fevereiro, publicou um vídeo irónico de uma cena do ator Steven Martin em que este dizia: “Gostava de comprar um hambúrguer”. Frasure acrescentava retoricamente: “Por favor?”. Antes, sugeria alguns filmes aos seus seguidores e amigos no Facebook — “Estar preso num navio cruzeiro não significa que não posso dar recomendações de filmes, certo?” — e partilhava o vídeo em que assistiu em direto ao anúncio, no interior do cruzeiro, de que era necessário um estado de quarentena face ao surto de coronavírus ter afetado um dos anteriores passageiros:

Outro elemento da tripulação, Binay Kumar Sarkar, foi pedindo insistentemente ao Governo indiano através das redes sociais que retirasse os seus cidadãos do navio.

Um outro elemento que esteve a bordo do Diamond Princess foi Matthew Smith, norte-americano que saiu do navio há perto de uma semana. Além de partilhar críticas gastronómicas positivas das refeições que lhe chegavam no navio, e que fotografava, Smith fez duas críticas ao Governo norte-americano: “Ó Meu Deus. O Governo dos EUA disse que não ia colocar ninguém que tivesse sintomas [de infeção] em aviões e acabaram por intencionalmente, e sabendo de tudo, colocar 14 pessoas que têm mesmo o vírus. Decisão de não sair [antes] = melhor decisão de sempre!”.