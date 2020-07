As reações bruscas, as respostas com outras perguntas, os não secos perante “questões idiotas”. Sérgio Conceição teve sempre uma postura muito terra-a-terra fiel à sua maneira de ser e capaz de criar antagonismo entre quem entende percebendo o contexto onde está inserido e quem critica passando ao lado das circunstâncias que levam a isso mesmo. Mas, em paralelo, num ponto que poucos conhecem (que também não é propriamente para ser muito conhecido), preocupa-se com as intervenções públicas, vai ouvindo consultores que o ajudam nessa matéria e tem ainda quem trate das redes sociais onde fala pouco mas de forma cirúrgica, algo que já acontecia no Nantes. O treinador que alguns consideram ter um discurso arcaico do passado é muito mais completo e versátil no presente. Assim, vai conquistando o futuro. E num contexto complicado, ganhou dois em três Campeonatos.

Recuemos até ao verão de 2017. No final de um processo complicado para conseguir resgatar o treinador ao clube francês onde estava, Pinto da Costa conseguiu trazer para o Dragão aquele que via como o líder com o perfil mais semelhante ao que tem na cabeça como principal exemplo para o FC Porto – José Maria Pedroto. Depois da saída de Vítor Pereira, bicampeão após a época de exceção de Villas-Boas em 2010/11, Paulo Fonseca, Luís Castro (a meio da época), Julen Lopetegui, José Peseiro (a meio da época) e Nuno Espírito Santo falharam no Dragão. Em paralelo, o clube tinha o maior jejum desde que o decano líder assumira a liderança em 1982. Olhando para a carreira que todos fizeram após abandonarem os azuis e brancos, o problema não estava no conhecimento, nas capacidades ou no discurso. Ponto 1) Sérgio Conceição tinha além da forma o conteúdo em falta. Ponto 2) não viu problemas em agarrar num plantel low cost, a resgatar jogadores emprestados, para fazer uma equipa.

A vitória no Campeonato de 2017/18 igualando os 88 pontos do Benfica de Rui Vitória em 2016, a que se seguiu o triunfo na Supertaça seguinte, deu um capital com muita expressão ao técnico mas o pavio ficou mais curto com o que se passou na temporada seguinte, sobretudo pela perda do Campeonato com 85 pontos conseguidos depois de ter conseguido sete de avanço para o rival encarnado. A estrutura dos azuis e brancos colocou muito o ênfase em algumas arbitragens na segunda volta mas a perda do título, aliada às derrotas nas finais da Taça de Portugal e na Taça da Liga, mexeu com o clube e com a perceção do projeto desportivo. Agora, num terceiro ano marcado pela saída de metade dos titulares indiscutíveis, voltou o sucesso no Campeonato com uma pontuação que pode voltar aos 85 pontos entre o falhanço da Liga dos Campeões e mais uma derrota na final da Taça da Liga – e na terceira época consecutiva em que os azuis e brancos voltam a superar a barreira dos 100 golos marcados.

Podemos encontrar várias razões para o sucesso, entre os triunfos nos jogos onde a equipa não podia falhar ou a queda a pique do Benfica desde a derrota no Dragão. Mas este sucesso tem também uma marca indelével de Sérgio Conceição além questões táticas. Porque se o jogador Sérgio Conceição era um expoente da força da técnica, o treinador Sérgio Conceição não abdica da “técnica da força” para criar e manter aquilo que considera ser a chave de uma equipa de sucesso: um balneário com união, solidariedade, companheirismo, espírito de entreajuda. Foi por isso que atuou com mão dura sempre que surgiu algum caso que abalasse esses alicerces e entrasse no foro disciplinar, mesmo que tivesse em causa a figura do capitão ou titulares indiscutíveis. Ao mesmo tempo, e sempre que sentiu o seu trabalho a ser colocado à prova, reagiu. Antes que alguém pedisse a sua saída, era o próprio que colocava o seu lugar à disposição, de forma direta e sem rodeios como se comportou desde 2017. Aconteceu, por mais do que uma vez. Foi adorado mas não fugiu às críticas. Hoje é um dos heróis para todos. Mesmo que tivesse de criar algum fumo à sua volta, percebeu que só assim não perderia o fogo de dragão na equipa. E ganhou.