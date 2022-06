Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Becca Saladin Segovia sempre se intrigou com a história, mas era difícil imaginá-la. Afinal, os retratos com que se deparava tinham pouco de real — mostravam apenas representações estáticas e sem resquícios de vida, caras pálidas, escassas em traços. “Acho que nos esquecemos de que a História aconteceu com pessoas reais. Por vezes, é mais fácil olhá-la como um drama de época ou um filme — alguns acontecimentos da História são tão loucos que é difícil imaginar que alguém passou por eles”, conta ao Observador.

Formada em design gráfico, os retratos pareciam-lhe todos aborrecidos e, assim, sentia dificuldade em relacionar-se com as figuras lá representadas. Não eram “acessíveis”. Um dia deparou-se com recriações coloridas de bustos romanos e questionou-se: como se pareceriam as figuras históricas nos dias de hoje? Mais tarde, ao encarar a sua personagem preferida decidiu que era altura de ir atrás da resposta.

