A gestão de Tomás Correia, que saiu da mutualista Montepio no passado dia 15 de dezembro, quase esvaziou um dos fundos mais icónicos da mutualista — o Fundo de Solidariedade Associativa, que é alimentado com os dois euros que são cobrados todos os meses a todos os cerca de 600 mil associados. A um fundo que em 2014 tinha juntado 64 milhões de euros só restavam, em 2018, menos de 6 milhões — um exemplo do tipo de gestão que marcou os últimos anos da maior mutualista do país e com que o Montepio terá de romper agora que passou para a supervisão da Autoridade dos Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

O código das mutualistas sempre estipulou que “cada modalidade de benefícios deve bastar-se financeiramente a si própria, pela integral cobertura das respetivas despesas através de receitas próprias, garantindo a respetiva sustentabilidade” — e agora será um supervisor profissional, e não o Ministério do Trabalho, a garantir a aplicação desse princípio. A auto-suficiência financeira de cada fundo não tem sido cumprida na gestão de várias modalidades de poupança do Montepio, designadamente com este Fundo de Solidariedade Associativa, um dos variadíssimos fundos que a associação mutualista Montepio gere, onde se incluem, também, modalidades como as do Capital Certo (renomeado Prazo Certo) e da Poupança Reforma.

Este é um fundo que é alimentado, basicamente, pela quota associativa de dois euros que é paga por todos os mutualistas. Nos casos de associados mais antigos essa quota pode ser de 75 cêntimos ou de um euro (como esta tabela explica), mas a esmagadora maioria dos associados paga os dois euros por mês pela garantia de que, caso tenham um acidente que resulte em invalidez total e permanente ou que morram, será pago um benefício de até 7.500 euros.

A missão principal, porém, segundo o artigo 53.º dos estatutos da associação, era o investimento em “ações de formação e difusão mutualistas e de solidariedade“.

Mas nos últimos 10 anos o montante pago a associados anualmente — os tais capitais distribuídos em casos de invalidez ou morte — nunca superaram os 300 mil euros num dado ano (oscilaram entre os 107 mil euros pagos em 2010 e os 291 mil pagos em 2018). E a dotação para a suposta difusão do mutualismo e da solidariedade nunca excedeu o milhão de euros que vai, anualmente, para a Fundação Montepio. Porém, as receitas do fundo, obtidas com a tal quota de até dois euros mensais, cobrada a 600 mil pessoas, situaram-se entre os 11,5 milhões e os 12 milhões por ano.