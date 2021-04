O que aconteceu depois de “O Silêncio dos Inocentes”? Não, não estamos a pensar nos filmes que vieram a seguir, mas nisto: o que aconteceu a Clarice Starling, a agente do FBI que é uma das trotagonistas do livro de Thomas Harris, transformado em filme por Jonathan Demme em 1991? “Clarice” é a resposta, a nova série do FOX Crime que estreia segunda-feira, pelas 22:15. O impacto é imediato, a série quer transportar o espectador para a mente da personagem, não para a sua relação com Hannibal Lecter, mas com Buffalo Bill, o assassino em série e a resolução do caso. Que futuro há para Clarice no FBI? É isto que vamos descobrir.

Clarice é interpretada por Rebecca Breeds, que desempenha a personagem num misto de Jodie Foster e Reese Witherspoon (especialmente a de “The Morning Show”). A história desenrola-se em 1993, um anos após os eventos de “O Silêncio dos Inocentes”, e o charme de “Clarice” está em tentar perceber como uma agente esta encaixa no mundo real, num FBI que não está habituado às ciências do comportamento.

Foi a propósito desta estreia que estivemos à conversa com Scott Garriola, ex-agente do FBI, que esteve no ativo durante a década de 1990 e que é consultor em “Clarice”. Em trinta anos na agência governamental, Garriola perseguiu todo o tipo de criminosos e esteve envolvido em alguns casos marcantes. Agora, dedica-se a ajudar a tornar as séries de entretenimento mais próximas da realidade. O quanto possível, como nos explicou via Zoom.

Quando faço uma busca pelo seu nome, aparecem-me sempre notícias em volta de um caso, com uma fotografia sua a algemar um indivíduo com uma camisa branca. Foi o caso mais popular em que esteve envolvido?

É um caso que teve muita imprensa. Bem… há um outro nos 1990s, em que estive envolvido, o do Chippendales — o clube de strip masculino em Los Angeles –, que, por alguma razão, está a ter uma nova onda de interesse. Foi um caso de homicídio contratado, um dos sócios do Chippendales foi assassinado. Já fiz dois podcasts, um documentário para o ID [Investigation Discovery] e há pelo menos mais dois documentários a serem feitos sobre o tema. Talvez daqui a vinte anos o caso de Whitey Bulger [o que é referido na pergunta, famoso chefe do crime organizado na área de Boston, Massachussets] tenha um ressurgimento deste género. O caso do Whitey foi aquele que teve atenção mundial, mas por alguma razão o do Chippendales, que aconteceu há trinta anos, é um assunto do momento.

Desconfia porquê?

Não faço ideia. Estou perplexo. Até há um podcast recente, “Welcome To Your Fantasy”, em oito partes, sobre ele. Como normalmente acontece, quando alguém tem uma boa ideia, outras pessoas pensam: “aquilo é uma boa ideia, talvez devêssemos fazer algo sobre isso”. E há anos que se fala em fazer um filme – há algum tempo que não tenho notícias sobre isso. É uma grande história de investigação, aconteceu entre 1991 e 1996, com muitos altos e baixos e reviravoltas. Penso que será essa a razão. Com o FBI é preciso receber autorização para dar qualquer entrevista aos média, e depois da prisão [de Somen Banerjee] em 1994, participei em muitos programas de investigação televisivos, documentários, programas do género. Há muito material disponível. Não percebo porque ficou tão popular de repente.

É o clássico caso de FBI que merece atenção.

Sim, envolve um assassinato. Fomos além-fronteiras, até Zurique, até Roma, para sustentar o caso. Há intriga internacional, esse tipo de coisas. É o tipo de história que agrada a Hollywood.

Quando é que terminou a sua carreira no FBI?

30 de setembro 2019. Somos forçados a isso aos 57. Tinha 31 anos de carreira. Na realidade, já estava em extensão de contrato. Podemos fazer isso a partir dos 57, até aos 60, mas é preciso fazer um ano de cada vez. Estava no final do meu ano de extensão de contrato quando estas oportunidades para ser consultor do FBI para televisão surgiram.