De repente fez-se silêncio entre as cerca de 60 pessoas que têm ocupado uma das salas de audiências do tribunal de Santarém. Aproxima-se do microfone destinado aos arguidos um homem alto, encorpado, vestido de blazer escuro. É João Paulino, o ex-fuzileiro e empresário da noite que é visto pelo Ministério Público como o mentor do assalto aos Paióis Nacionais de Tancos. O arguido pede desculpa por ser mau com datas e de o tempo que passou ser inimigo da memória, mas chuta logo com uma promessa: “Quero esclarecer toda a verdade, há muita coisa mal contada”. Era o depoimento mais esperado desta terça-feira.

O coletivo de juízes, presidido por Nelson Barra, escuta-o com atenção. O procurador do Ministério Público e as duas dezenas de advogados, separados por barreiras em acrílico, acompanham sem se perceberem reações de maior. Paulino começa nervoso com um raciocínio difícil de acompanhar, mas o juiz vai fazendo perguntas com o que consta na acusação do Ministério Público. As primeiras relativas ao facto de ser um traficante de droga e de, pelo menos, oito arguidos sentados ao seu lado serem os seus colaboradores.