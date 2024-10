Como um plano russo "ao estilo máfia" subornou eleitores moldavos a votar contra aproximação à UE

A Moldávia está a poucas semanas de uma das votações mais importantes da sua história. A 20 de outubro, milhões de eleitores vão dirigir-se às urnas não só para escolher o Presidente que vai liderar os destinos do país nos próximos quatro anos, mas também para votar num referendo nacional sobre a adesão da antiga república soviética à União Europeia. Pelo meio, vão soando os alarmes sobre a influência do Kremlin, que, segundo as autoridades moldavas, orquestrou um plano para subornar os cidadãos e levá-los a votar contra a aproximação da nação à UE.

Está em curso um plano “ao estilo máfia” para “perturbar o processo eleitoral”, denunciou o chefe da policia moldava em declarações ao jornal Politico depois de ter anunciado numa conferência de imprensa esta semana que só no mês de setembro mais de 15 milhões de dólares em fundos russos (cerca de 13,6 milhões de euros) foram transferidos para as contas bancárias de mais de 130 mil cidadãos no país.

“A Moldávia está a enfrentar um fenómeno de suborno de eleitores, combinado com uma guerra híbrida e desinformação, nunca antes visto“, sublinhou Viorel Cernăuțeanu. Os alertas chegam também à União Europeia, que na agenda da próxima quarta-feira tem marcada a votação de uma resolução sobre as tentativas russas de interferir nas eleições presidenciais, que vão decorrer em paralelo com o referendo.

O plano russo para subornar eleitores moldavos

O alegado plano de Moscovo denunciado pelas autoridades moldavas para influenciar as eleições tem um rosto: Ilan Shor, um oligarca pró-russo, fundador de um partido banido no ano passado pelo Tribunal Constitucional da Moldávia por ter promovido uma onda de protestos declarados “inconstitucionais”. Está exilado em Moscovo depois de ter sido condenado à revelia a 15 anos de prisão num julgamento relacionado com o desaparecimento de milhões de euros dos bancos moldavos.