350 milhões de euros por hora; 12% do comércio global afetado; e preço do barril de Brent a subir, já que 5% a 10% das mercadorias que por ali passam são de petróleo e gás natural. Estas são apenas algumas das consequências da suspensão da via principal do Canal do Suez, no Egito, que desde a manhã de quarta-feira está bloqueada pelo navio porta-contentores MV Ever Given, cujo tamanho pode ser comparado ao de um arranha-céus — 400 metros de comprimento e 59 metros de largura, pesando 219 toneladas.

Desencalhar o navio não está a ser tarefa fácil e as últimas previsões apontam que poderá demorar semanas. Até lá, procuram-se alternativas e começam a temer-se os custos para o comércio mundial.

Porque é que o MV Ever Given encalhou?

Foi no Canal do Suez que o percurso do porta-contetores se alterou de forma imprevisível. A 22 de fevereiro, o navio saiu do porto de Kaohsiung, em Taiwan, dirigindo-se depois para as cidades chinesas de Quingdao, Shanghai e Ningbo. Voltou depois a Taiwan, a Taipei, passou novamente pela China, no porto de Yantian, e depois seguiu caminho para Tanjung Pelepas, na Malásia. A 23 de março chegou ao Egito e estava previsto que saísse do país na quinta-feira, a caminho da Europa. A primeira paragem seria Roterdão, nos Países Baixos, indo depois ao porto britânico de Felixstowe. O destino final seria Hamburgo, na Alemanha.

Não chegou, porém, a sair do Egito. Na manhã de dia 23 começaram os problemas. Segundo um comunicado da empresa detentora do porta-contentores Evergreen Line, “o acidente ocorreu a seis milhas da entrada sul do Canal, quando o porta-contentores se dirigia a norte no Mar Vermelho”. As rajadas de vento na ordem dos 30 nós (cerca de 55 quilómetros por hora) fizeram com que o navio “se desviasse do seu curso, levando a que encalhasse”, ficando atravessado e preso aos dois lados do canal. “Foi de forma acidental”, acrescenta a empresa.