Como uma das maiores sociedades de advogados está no centro da investigação ao empresário Jorge Mendes

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

[Este artigo faz parte da série especial “Investigação ao Futebol” sobre os esquemas de fraude fiscal no mundo do futebol]

Carlos Osório de Castro, um dos mais conhecidos advogados do país, sócio da Morais Leitão Galvão Teles & Associados, das maiores sociedades de advogados nacionais, é arguido, juntamente com Jorge Mendes, num dos inquéritos da Operação Fora de Jogo. Está em causa a alegada autoria de esquemas de fraude fiscal, branqueamento de capitais e falsificação de documento que o Ministério Público (MP) e a Autoridade Tributária (AT) imputam ao super-agente do futebol e a duas das suas sociedades.

Nestes alegados esquemas terá ocorrido uma ocultação de lucros de cerca de 70 milhões de euros por parte do grupo empresarial de Jorge Mendes. Entre elas está a doação de ações a Sandra Mendes, mulher do super-agente de futebol, bem como diversas operações de branqueamento de capitais por via da aquisição em Portugal de três imóveis de luxo avaliados em 12 milhões de euros, cujo sinal, no montante de três milhões de euros, terá sido alegadamente pago “sem evidências contabilísticas ou bancárias.” Ou seja, em ‘dinheiro vivo’, segundo documentação a que o Observador teve acesso.

O MP suspeita ainda de alegadas operações de branqueamento de capitais através da aquisição de uma quantidade significativa de carros topo de gama de marcas como a Porsche ou a Mercedes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Pelo meio, Osório de Castro e Paulo Rendeiro, também sócio da Morais Leitão e coordenador da unidade de desporto daquela sociedades de advogados, são igualmente suspeitos de terem tido uma alegada atividade de intermediação de jogadores portugueses transferidos para o Wolverhampton Wanderers — o clube inglês que tem 10 portugueses (a maioria clientes da Gestifute) num plantel com 25 jogadores e que é detido pelo grupo chinês Fosun que, além de ser dono da seguradora Tranquilidade e da Luz Saúde, detém 15% da Start, SGPS, SA, uma subholding do grupo de Jorge Mendes.

Osório de Castro e Paulo Rendeiro, assim com Jorge Mendes, refutam de forma veemente as suspeitas do MP e da AT.

Sinal de três milhões de euros pago “sem evidência bancária”

No topo do Grupo de Jorge Mendes está uma sociedade holandesa, a Start BV, detida na sua quase totalidade por Mendes. Foi esta Start BV que, desde finais de 2012, passou a deter a totalidade do capital social da Start SGPS, SA, o que fez com que, indiretamente, passasse a controlar todas as sociedades subsidiárias do grupo de Jorge Mendes, como a Gestifute, SA (sociedade com sede social no Porto), a Gestifute International Limited (sociedade irlandesa) e a Polaris Sports Limited (sociedade irlandesa com sucursal em Portugal), entre outras.