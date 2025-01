Como uma procuradora foi condenada pelo crime de falsificação por ter fingido que estava a trabalhar ao assinar 87 despachos em 39 minutos

“Tendo sido declarada extinta pelo cumprimento a sanção disciplinar de dois anos de inatividade, e sendo atualmente a arguida considerada por todos com quem trabalha como magistrada trabalhadora, empenhada, disponível e competente, a proibição do exercício de profissão, neste momento, não contribuiria para a sua reintegração social“, lê-se no acórdão do STJ, assinado pela juíza conselheira relatora Ana Barata Brito e pelos conselheiros adjuntos Maria do Carmo Silva Dias e José Luís Lopes da Mota — antigo procurador também ele alvo de uma suspensão disciplinar por 30 dias decidida do CSMP em 2009 por ter pressionado os procuradores do caso Freeport a arquivarem suspeitas contra José Sócrates.

Os argumentos que levaram o STJ a reduzir a pena

Os conselheiros valorizaram as declarações da procuradora em sede de audiência no TRL, no qual rejeitou ter falseado despachos de conclusão de processos e declarou ter sempre agido “norteada por um fito maior de dar provimento ao excessivo e desproporcional volume de trabalho”, numa comarca com um quadro de magistrados “inadequado e manifestamente insuficiente”.

A magistrada do MP expressou ainda arrependimento pela situação e garantiu que não deixou de trabalhar, tendo “menosprezado e prejudicado gravemente a sua saúde física e mental”. Acrescentou ainda que o trabalho que estava a seu cargo acabaria por ser posteriormente distribuído por outros cinco magistrados.