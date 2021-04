“Vai-te lixar, aqui estamos a dormir”

A Casa Branca, no entanto, já desconfiava que havia um russo a flutuar 170 quilómetros acima da cabeça de John F. Kennedy, que tinha tomado posse três meses antes. Eram 01h35 em Washington D.C. quando Pierre Salinger, assessor do presidente, foi acordado com um telefonema de Jerome Wiesner, conselheiro científico do presidente, porque as antenas americanas já tinham detetado movimentações no espaço aéreo.

Nada de muito invulgar, pensou inicialmente Salinger: seria só mais um foguete soviético com uma cápsula tripulada por um cão, as cobaias preferidas dos soviéticos para as experiências espaciais. E os Estados Unidos (que preferiam usar símios) começavam a habituar-se a ter foguetes bélicos com capacidade suficiente para transportar bombas nucleares a uma distância desconfortavelmente próxima das suas portas.

Mas daquela vez era diferente. Wiesner acreditava que no topo do foguetão estava um humano. Pelo menos era isso que indicavam as imagens de espionagem recolhidas pelos americanos nos dias anteriores; e era também isso que sugeriam os sinais detetados pelos osciloscópios. Pierre Salinger limitou-se a grunhir que estava bem e voltou a adormecer. Acordaria novamente às duas da manhã com os jornalistas à procura de reações.