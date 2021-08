O elemento mais experiente dos procuradores europeus delegados é José Ranito. Com 51 anos, começou por tomar posse no Tribunal Judicial de Fronteira em abril de 2001. Numa jurisdição com competência genérica, Ranito ficou conhecido pela sua capacidade de trabalho. Ainda se lembra de ser avisado por um funcionário: “olhe que a trabalhar assim vão tirá-lo daqui em três tempos”. E aconteceu: foi colocado nas Juízos Cìveis Liquidatários (Lisboa) quatro meses depois.

Mas era a área penal que José Ranito perseguia e em 2003 entrou para a 9.ª Secção do DIAP de Lisboa. Aqui liderou investigações importantes, como vários casos relacionados com a Câmara Municipal de Lisboa no tempo da dupla Santana Lopes/Carmona Rodrigues e processos relacionados com crimes de mercado, tendo depois sido promovido ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Foi onde teve o caso mais o marcou: a investigação ao Universo Espírito Santo que se iniciou pouco meses depois de ter chegado ao DCIAP . Coordenando uma equipa com 31 elementos, entre os quais magistrados do MP, inspetores da Polícia Judiciária, agentes da PSP, técnicos do Banco de Portugal e agentes da Autoridade Tributária, Ranito acusou Ricardo Salgado em julho de 2020 da prática de 65 crimes, entre os quais associação criminosa que terá tido como objetivo delapidar o património do BES para financiar as holdings falidas do Grupo Espírito Santo (GES).

“A minha vida profissional nos últimos anos teve dois desafios: a abordagem transnacional dos processos e uma elevadíssima intensidade em termos cooperação judiciária europeia. Aprendi que temos imenso a aprender uns com os outros. Compararmos com outros países, perceber se nivelamos por cima, o que podemos melhorar, é uma reflexão que podemos e devemos fazer”, explica José Ranito, numa alusão à cooperação com a Suíça, Luxemburgo, Espanha e outras jurisdições internacionais a que o caso Universo Espírito Santo o obrigou.

Rui Correia Marques é o segundo elemento da delegação de Lisboa. “Este é um projeto novo que me dá totais garantias e representa cereja no topo do bolo. Quando um magistrado tem uma experiência nacional muito intensa e tem a oportunidade de exportar isso para um ambiente europeu e mutifacetado, as possibilidade são imensas. É um desafio e uma honra”, afirma, entusiasmado.