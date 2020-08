“Os democratas começaram a convenção deles na semana passada com Eva Longoria, uma atriz famosa de Hollywood que fazia de dona de casa na televisão. Bom, eu sou uma verdadeira dona de casa e mãe do Michigan, com dois filhos lindos que estudam numa escola pública”, disse a presidente do Partido Republicano, Ronna McDaniel. “E dá-se o caso de eu ser apenas a segunda mulher em 164 anos a dirigir o Partido Republicano. E, ao contrário de Joe Biden, o Presidente Trump não me escolheu por eu ser mulher, mas antes por ser a melhor pessoa para o cargo.”

Também houve o testemunho de Tanya Weinreis, dona de uma pequena cadeia de cafetarias chamada Mountain Mudd Espresso, negócio que esteve “à beira do precipício” por causa da pandemia da Covid-19. “Estava assustada. Pensei nos nossos 15 empregados, na família da Mountain Mudd. E quando pensei nos empregos deles, pensei em como eles iam pagar as rendas deles, pensei nos filhos deles, e fiquei a sentir-me pessoalmente responsável”, contou aquela empresária. Perante as dificuldades, Tanya Weinreis conta que se ajoelhou e rezou. “Senhor, o que é que faço?”, perguntou. “As palavras dele foram claras: ‘Continua a trabalhar, vai correr tudo bem’.”

Tanya Weinreis deu as suas preces por ouvidas e concretizadas quando chegou à sua empresa um empréstimo PPP (sigla para “Paycheck Protection Program”, traduzível para Programa de Proteção de Salários) diretamente do governo dos EUA. “É por isto que acredito tanto que precisamos de um Presidente que acredita no sonho americano, como o Presidente Donald Trump”, disse. “Agora, mais do que nunca, estou grata por as minhas preces terem sido ouvidas.”

