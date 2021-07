Um desses negócios em causa na investigação é a OPA que a Benfica SAD liderada por Luís Filipe Vieira anunciou a 18 de novembro de 2019. Com cerca de 32,3 milhões de euros de capitais próprios, a SAD do benfiquista propunha-se adquirir no mercado 6,4 milhões de ações que estavam nas mãos de terceiros.

Um deles era José António dos Santos, o maior acionista privado do clube da Luz, com 12,7% do capital da SAD. Tendo adquirido ações à Somague e ao Novo Banco por cerca de três milhões de euros, o empresário conhecido por ser o ‘Rei dos Frangos’ (devido à sua empresa Valouro) podia ter uma mais valia de cerca de 11,6 milhões de euros. O próprio Luís Filipe Vieira, igualmente acionista, poderia encaixar igualmente cerca de 4 milhões de euros.

A OPA acabou por não passar no crivo da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários que, depois de informação adicional pedida, concluiu que a oferente, a Benfica SGPS, pretendia utilizar para pagar as ações compradas fundos que tinham como origem a própria sociedade que era alvo da oferta, a SAD benfiquista.

Uma “sociedade não pode conceder empréstimos ou por qualquer forma fornecer fundos ou prestar garantias para que um terceiro subscreva ou por outro meio adquira ações representativas do seu capital”, sendo nulos os contratos que violem esta proibição (art. 322.º do Código das Sociedades Comerciais), verifica-se existir um vício que afeta a legalidade da oferta, nos termos em que foi apresentada pelo Oferente, justificava a CMVM.

A CMVM também analisou eventuais conflitos de interesse na relação entre Vieira e José Manuel dos Santos que é o maior acionista do Benfica e que iria vender as suas ações nesta OPA. Tudo porque há uma ligação que o procurador Rosário Teixeira está a analisar entre essa operação e outra que também envolve José António dos Santos e Luís Filipe Vieira: a compra dos créditos da Imosteps (empresa do grupo empresarial do presidente do Benfica) por parte do ‘Rei dos Frangos’.

Imosteps. Como o “Rei dos Frangos” livrou Vieira e a mulher de um aval dado a uma dívida que não foi paga

E aqui entramos no segundo bloco de factos que estão sob investigação: os créditos do Banco Espírito Santo cedidos ao grupo empresarial de Luís Filipe Vieira que transitaram para o Novo Banco e como José Manuel dos Santos ajudou o presidente do Benfica a livrar-se de um aval pessoal a uma dívida que não foi paga.

Foi Vieira quem revelou no Parlamento que José Manuel dos Santos tentou comprar diretamente a dívida da Imosteps, empresa com terrenos no Brasil que estava em incumprimento dos créditos, ao Novo Banco. Mas o Fundo de Resolução impediu a operação por causa das ligações entre o empresário das rações e o presidente do Benfica, que apontavam igualmente para um provável conflito de interesses.

A dívida de 54 milhões de euros da Imosteps foi vendida numa carteira de crédito malparado em 2020 a um fundo por cerca de 7 milhões de euros — alegadamente por menos que o ‘Rei dos Frangos’ tinha proposto. Mas esta dívida e o aval pessoal de Vieira, que lhe estava associado, acabaram por ir parar à mão de José Manuel dos Santos por oito milhões de euros. Na audição, o presidente do Benfica assumiu que tinha abordado o seu amigo empresário para o alertar para a operação porque a dita Imosteps era proprietária de direitos de construção no Rio de Janeiro (e também de uns cemitérios, como explicou António Ramalho, presidente do Novo Banco). Seria um bom negócio.