Um “mouro de trabalho” que é “teso” a negociar

O episódio do voo Porto-Lisboa ilustra apenas uma das facetas de Mário Leite da Silva. Mas há muitas outras que se sobrepõem: é “muito competente” e é “teso” — tem “stamina (resistência)” com fartura, oscilando entre o “enérgico” e o “ansioso”, diz um advogado que chegou a trabalhar com ele há vários anos. “Mouro de trabalho, um negociador duro, ótimo gestor, mas muito ‘chato’ quando quer convencer os outros de que a razão está do seu lado”, conta outra pessoa que trabalhou regularmente com ele nos últimos anos. Mário Leite da Silva tem admiradores no mundo empresarial português, mas também fez inimigos.

Estas são algumas pistas para o perfil de um homem que esteve por detrás de alguns dos negócios mais importante em Portugal na última década, mas do qual pouco se sabe, além de ser o “braço direito” dos investimentos de Isabel dos Santos no país — e não só. Tanto que também aparece no processo de arresto à filha do ex-Presidente angolano, que teve uma decisão conhecida a 31 de dezembro de 2019.

Apesar de o seu mérito como gestor ser reconhecido por todos, o seu futuro está ligado ao de Isabel dos Santos, pelo menos no imediato. Diz alguém que o conhece bem: “Para o bem e para o mal. O caminho de um, será o caminho do outro”. Pelo menos para já.

Mário Leite da Silva tem 47 anos e é administrador de várias grandes empresas portuguesas — NOS, Efacec, BPI (até 2017) — e angolanas — Banco do Fomento Angola, Nova Cimangola — além de várias sociedades-veículo criadas em Malta para a filha do ex-Presidente angolano desenvolver os seus negócios. É, aliás, por ser administrador dessas sociedades que o seu nome surge no despacho da Procuradoria-Geral angolana que deu ordem do arresto de bens de Isabel dos Santos em Angola.

O gestor português não surge como acionista, nem investidor, em nenhum dos muitos negócios que ajudou a empresária angolana a fazer, mas é o único administrador das empresas de Isabel dos Santos com contas bancárias arrestadas em Angola. A filha do ex-Presidente angolano pode ter outros “Mários Silvas” no seu universo empresarial, mas nos projetos para Portugal, ele era — e é –, definitivamente, o braço direito. E, tal como a sua empregadora, também não vai a Angola há mais de um ano.